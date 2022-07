En Alberdi, la “Crema” buscará su recuperación anímica y futbolística

El torneo de la Primera Nacional ya tiene perfilados a los equipos que van a pelear por el ascenso y aquellos que deberán luchar por la permanencia, recordando que en este 2022 los dos últimos de la tabla general descenderán. En este contexto, hoy se medirán dos equipos que tienen realidades y necesidades diferentes.

Con un presente muy flojo e irregular, buscando mejorar y volver a la victoria tras once partidos, Atlético de Rafaela recibe a San Martín de Tucumán.

El encuentro que se jugará en el estadio Monumental, válido a la fecha 22, comenzará a las 18.30hs y será arbitrado por Jorge Broggi.



La ‘Crema’ viene de ser goleada por Tristán Suárez 4-0 en Ezeiza, mientras que el ‘Ciruja’ llega tras ganarle a Brown de Puerto Madryn, 1-0.



Buscando una ‘reacción’ y principalmente reencontrarse con lo que más le cuesta, ganar, Ezequiel Medrán decidió meter mano en todas las líneas y cambiar medio equipo para el juego de este domingo.



En el arco, Nahuel Pezzini reemplazará al expulsado Julio Salvá (recibió una fecha). Las otras modificaciones fueron por rendimiento y tácticas: Juan Galetto x Torres, Jonatan Fleita x Fontanini, Guillermo Funes x Laméndola, Alex Luna x Romero y Gonzalo Lencina x Albertengo.

Con este panorama, el 11 inicial sería con: Pezzini; Galetto, Mauro Osores, Fleita y Jonás Aguirre; Funes, Facundo Soloa y Luna; Marco Borgnino; Lencina y Claudio Bieler.



El DT albiceleste lo ratificó con el trabajo táctico de ayer en el estadio, sumando 20 convocados para el juego de hoy y quedando descartado Ayrton Portillo, con un esguince leve de rodilla.



El resto de los citados: Agustín Grinovero, Fabricio Fontanini, Mateo Castellano, Federico Torres, Franco Faría, Emiliano Romero, Nicolás Laméndola, Agustín Alfano y Mauro Albertengo.



Finalizada la práctica de ayer un grupo numeroso de directivos, muchos más de los habituales en los entrenamientos, se acercaron para dialogar con el plantel y extenderles su acompañamiento ante el difícil momento que atraviesa el equipo.



EL PEOR ESCENARIO. Si hoy Atlético no gana podría quedar en descenso directo. La ‘Crema’ tiene 18 puntos y tanto Tristán Suárez como Villa Dálmine, con 16, podrían superarlo si ganan sus respectivos juegos, vs Santamarina y Alvarado, respectivamente.



Las posibles formaciones y datos el encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Facundo Soloa y Alex Luna; Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



SAN MARTÍN DE TUCUMÁN: Darío Sand; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lópes y Lucas Diarte; Rodrigo Herrera, Federico Jourdan, Rodrigo Gómez, Juan Imbert; Diego Sosa y Juan Miritello. DT: Pablo De Muner.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Damián Espinoza y Mariano Ascenzi.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 18.30

TV: TyC Sports Play.

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5