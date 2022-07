Pullaro pasó por Rafaela, apuntó contra Perotti y Corach le salió al cruce

En la tarde del pasado viernes, el diputado provincial, del bloque Evolución de la UCR, acompañado por los referentes del PRO Mauricio Basso y Hugo Menossi, y otros dirigentes locales y de la región, brindó una conferencia de prensa en la que fustigó al Gobernador de la Provincia por el acuerdo alcanzado para el pago de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe.

Maximiliano Pullaro calificó de “gran error” y una “claudicación” la firma del convenio. “Entendemos que esto sucede como consecuencia que el Gobernador Perotti está sometido a las políticas del Gobierno Nacional y principalmente del kirchnerismo”, disparó.

Luego del encuentro, el legislador opositor utilizó su cuenta de Twitter para divulgar su dichos y escribió: “Conferencia de prensa en Rafaela. Junto a @mauriciojbasso, @hugomenossi, @RodolfoGiacosa y @MauroBertorino no vamos a quedarnos callados ni de brazos cruzados mientras el gobernador entrega a #SantaFe por sumisión al #kirchnerismo”.



FRASES

RIMBOMBANTES

Pero el ministro de Gestión Público, Marcos Corach, no dejó pasar por alto el comentario y fue con los tapones de punta contra Pullaro por el mismo medio.

“Mirá vos. Un viernes tomando café a las tres de la tarde en Rafaela, haciendo campaña en un año no electoral, sonriendo para la foto y diciendo inexactitudes y mentiras con la impunidad de siempre. Buena pilcha. Frases rimbombantes. ¿El laburo? Bien, gracias!, publicó con ironía.

El hilo continuó con otro texto muy sugestivo, pero con claro mensaje: “Es bueno recordar que es el mismo que hace semanas dijo que los funcionarios de Santa Fe son todos ‘burros y vagos. El famoso `lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan”.