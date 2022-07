Centro de Monitoreo y Ojos en Alerta, dos herramientas en prevención en seguridad

Dos herramientas tecnológicas que cumplen una importante función en los trabajos de prevención en seguridad dentro de nuestra ciudad cumplen un aniversario desde su puesta en funcionamiento: el Centro de Monitoreo Urbano “Daniel Díaz” (CEMU) cumple nueve años y el programa Ojos en Alerta, uno.

Ambos, se ubican en el edificio que ocupa la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y son dos engranajes que ayudan al desarrollo de las políticas públicas de prevención que impulsa el Estado local con el apoyo del Gobierno Provincial.

Al hacer referencia a los nueve años del CEMU, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit remarcó que “hay una inversión muy grande del Municipio que fue iniciada por el intendente Luis Castellano, convencido de llevar adelante una verdadera política pública de prevención en seguridad en la ciudad, la cual se fortaleció en los últimos dos años, a partir del apoyo provincial del gobernador Omar Perotti”.

Postovit afirmó que, desde el 2020 hasta hoy, “la inversión fue superior al 200 por ciento. Esto es así porque, dos años atrás, teníamos 120 cámaras, aproximadamente, y, en la actualidad, contamos con 195 en 115 puntos”.

El funcionario local adelantó que “vamos a seguir instalando cámaras porque recibiremos el segundo aporte del Gobierno de la Provincia”. Asimismo, indicó que el objetivo de la Secretaría que encabeza es “llegar a las 400 cámaras entre este año y el próximo -300 en las calles y 100 en los minibuses del transporte público de pasajeros-”.

Ese espaldarazo “es una ayuda enorme y los rafaelinos pueden ver que la inversión está puesta acá. Incluso, pueden venir hasta nuestro Centro de Monitoreo a conocerlo. Hemos mantenido encuentros con instituciones, ONG, dirigentes de vecinales para que vean la inversión que hemos efectuado en cada sector de la ciudad" y agregó que "incluso, hemos recibido la visita de referentes políticos de otras localidades, de diferentes banderías políticas, que vinieron a Rafaela para ver nuestro modelo de trabajo".



TRABAJO E INFORMACIÓN

En otro orden, el secretario explicó que” la información obtenida por las cámaras de video-vigilancia y las lectoras de patente incluidas en el sistema denominado ‘Anillo Digital’ está a disposición, no solo del vecino, sino también del Poder Judicial, en el caso de que la requiera como prueba para esclarecer algún suceso”. “Las LPR están en los principales accesos a Rafaela. Esas cámaras brindan toda la información de los vehículos que ingresan y egresan de nuestra ciudad. En ese sentido, hemos superado la lectura de 8 millones de patentes y esos datos, también están a disposición de la Justicia, a requerimiento de los oficios correspondientes, los cuales son respondidos con la suficiente celeridad para colaborar con el ámbito judicial en la resolución de distintos hechos”, manifestó.

En cuanto al trabajo articulado del CEMU con las fuerzas preventivas, Postovit dijo que “con la Guardia Urbana y el resto de las fuerzas que conforman el Comando Unificado, las labores son coordinadas”.

“Actualmente, el Centro de Monitoreo cuenta con 25 operadores, incluidos los supervisores. Las tareas se desarrollan dentro del edificio de la Guardia Urbana. En el lugar se reciben todas las alertas que son receptadas por el 911, la propia GUR y el programa Ojos en Alerta, con lo cual, la intención es aumentar la velocidad de respuesta cuando el vecino la necesita”, describió. “Sabemos que debemos seguir trabajando con una cuestión tan compleja como la seguridad”, admitió el funcionario y aseguró que “cualquiera que hable, diga o prometa ‘delito cero’ le estaría mintiendo en la cara al vecino”.



OJOS EN ALERTA

El programa Ojos en Alerta cumplió un año de trabajo en Rafaela. En ese sentido, el secretario de Prevención en Seguridad, señaló que “fue un gran desafío poner en marcha el programa para trabajar en la prevención comunitaria y en donde todos podemos colaborar en las tareas de prevención”. “Hemos superado las 170 capacitaciones y eso muestra un trabajo intenso en el territorio, a través del cual les mostramos a los vecinos nuestro plan de seguridad. La ayuda del ciudadano es fundamental para resolver situaciones, en particular, aquellas en la que, observando algo, no se anima a denunciar”, apuntó y agregó que “con Ojos en Alerta existe una garantía en cuanto a la velocidad de respuesta mediante el compromiso ciudadano”. “Incluso, venimos trabajando junto con la Sociedad Rural con el programa, abordando algunos problemas que se le han presentado a algunos productores en los caminos rurales; espacios que son, en algunos casos, de difícil acceso y donde la geolocalización es elemental”, expresó.



TRABAJO COORDINADO

Gabriel Fernández, director de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) agradeció y felicitó “al personal del Centro de Monitoreo por llevar adelante una tarea tan importante para el vecino y para el trabajo articulado con los agentes, los jefes, los móviles en la calle”. En cuanto al trabajo coordinado, Fernández describió que “los alertas recibidos por la Guardia Urbana, el 911 u Ojos en Alerta son tomados de inmediato por los operadores del Centro de Monitoreo que forman un ‘anillo digital’, apuntando todas las cámaras al sector desde donde se recibió el alerta para brindar visión de altura a los móviles que se encuentran en la calle, lo cual permite una mejor actuación ante un determinado suceso”.