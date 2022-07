Es un hecho: la tercera edición del programa Pre Viaje fue oficializada

El programa de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales “Previaje” fue un éxito en sus ediciones 2020 y 2021: en total, más de 5.000.000 de turistas accedieron a los beneficios. Y representó más de 165.000 millones de pesos de ingresos para el sector turístico. Es por eso que habrá tercera edición. Y será con “miras a promover el turismo nacional y el consumo de servicios turísticos en temporada baja”, según detalla la publicación oficial del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Por eso, si bien aún no hay comunicación desde dicha cartera con respecto a la fecha de implementación, se estima que entrará en vigencia muy pronto.

Desde el sector, esperaban que se concretara desde hacía varios meses. Habían habido algunos tibios anuncios. Pero hasta esta semana era sólo una promesa. Por eso la noticia de que era oficial, fue muy bien recibida entre los agentes de viaje. Al respecto, charlamos con Agustín Aresse, propietario de una reconocida agencia de nuestra ciudad, y miembro de la Cámara de Agencias de Viaje y Turismo de Rafaela y la Región (CAVyT).

“El previaje 2022 ya está en marcha, en el caso nuestro ya nos hemos inscripto. Ya está abierta la inscripción para todos los prestadores de servicio”, nos comenta Agustín, haciendo hincapié en que los prestadores deberán inscribirse nuevamente en esta oportunidad, aunque ya lo hayan hecho en las ediciones anteriores.



-¿Se conocen las fechas de implementación?

-Todavía no se sabe, lo que está colgado en el boletín es para que los comercios se inscriban en el Previaje 2022. Todavía no están las especificaciones ni la implementación, no sabemos al día de hoy a partir de qué fecha se puede empezar a vender, tampoco dentro de qué plazo se puede utilizar, eso todavía no se sabe. Estamos todos esperando las noticias , nos han dicho que en estos días se informará, pero no hay información oficial al respecto.



- ¿Y en cuanto a topes y reintegros?

-Son exactamente iguales a los de 2021, los montos son los mismos: 50 % de reintegro, 100.000 pesos es el tope de devolución, las compras mínimas son de $ 1000, las facturas son acumulables para que puedan llegar al monto y obtener el beneficio. Por otro lado, es condición ser mayor de 18 años. Un grupo familiar que tenga integrantes o hijos mayores de 18 años pueden aprovechar también el beneficio. Y para jubilados, es del 70 % el reintegro.



- ¿Hay alguna novedad en cuanto a forma de pago para acceder al programa?

-Si, así es. Las compras deberán cancelarse con tarjeta de crédito o débito, no puede hacerse en efectivo.



-Esta tercera edición está pensada para promover el turismo en temporada baja...

-Sí, según tenía entendido era justamente para favorecer las ventas desde fin de vacaciones de julio hasta el 31 de diciembre. Esa era la idea inicial, pero estamos todos esperando información oficial para poder informar correctamente.



-¿Alguna recomendación para que la gente se asegure de comprar en forma correcta y poder disfrutar del beneficio?

-Hay servicios que la gente puede comprar directamente a prestadores que estén inscriptos, pero si compra en una agencia de viaje los topes cambian. En agencias de viaje los topes van hasta 100.000 pesos, eso es muy bueno. Y obviamente dentro de lo que es agencia de viajes, aconsejamos que concurran a su agente de viajes amigo, que acudan a las agencias de viaje habilitadas, a las agencias de la ciudad, porque tienen al asesor delante de ellos. Esa es la recomendación que siempre damos desde el grupo de agencias de viaje de Rafaela. Que compren en Rafaela porque hay muy buenas agencias. Y hay excelentes profesionales, que se capacitan permanentemente y que los van a asesorar como corresponde. El tema del beneficio solamente lo van a poder tener a través de una agencia de viaje, ya que ese tope de 100.000 pesos es solamente para compras realizadas a través de agencias de viaje.



-Aprovechamos a consultarte, ¿cómo vienen las ventas para vacaciones de invierno?

-Hay mucho movimiento. Es una temporada bien alta, con clima a favor, hay mucha nieve en distintos lugares y eso incentiva muchísimo, así que son unas buenas vacaciones de julio para los que estamos en turismo.



-Tal vez promovido por más fines de semana largos, el tema de los días puentes…¿se viaja más?

-La plata gastada en viajes es una inversión. Hay una realidad, todos necesitamos salir un poco. La verdad es que la rutina, la realidad que vemos, la tele, es tan desgastante... Los temas son todos tan negativos, que el cuerpo y la mente nos piden salir y despejarnos, ya sea ir a un espacio verde, trasladarnos a otra localidad...No tener que mirar el celu o la tele...El que puede y el que sabe lo que es viajar, ir a otro paisaje, a la nieve, a la playa, agarrar un micro o un avión. La gente, dependiendo obviamente de las posibilidades del bolsillo, trata de viajar,. En los últimos años se ha incrementado la necesidad de salir. Ya venía pasando, pero la pandemia fue un factor determinante para que la gente decida viajar, y lo que antes era un lujo hoy es una necesidad.