Una herramienta para el trabajo y la vida cotidiana

En la vecinal de barrio Villa Los Álamos, se llevó a cabo hace unos días una nueva capacitación para la obtención del carnet de manipulador de alimentos, actividad organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano en el marco de Rafaela en Acción. El curso se desarrolló a lo largo de dos jornadas y participaron 40 vecinos. Recordemos que esta documentación habilita a las personas que elaboran, comercializan y transportan productos alimenticios y tiene una vigencia de tres años. Daniel Demarchi fue uno de los asistentes y comentó: “Vine a participar de la charla y me pareció espectacular. Me voy muy contento con una sabiduría muy necesaria para la vida. Es fundamental aprender todo lo que explicaron porque son temáticas que podemos aplicar en nuestra casa y en cualquier emprendimiento”.

Además, dijo que el aspecto que más le sorprendió fue “la importancia de la manipulación adecuada del alimento, desde la cadena de frío hasta el guardado. Son partes en las que a veces no le prestamos atención en casa y tiene un gran valor para el cuidado de nuestra salud”. La titular de la Secretaría, Myriam Villafañe, acompañó el cursado el segundo día y destacó el valor del dispositivo móvil para llevar estas instancias de formación a los distintos barrios: “En este momento nos encontramos en la Plaza de la Bandera, desarrollando actividades en los sectores Amancay, Antártida Argentina y Villa Los Álamos”. “Es muy grato encontrar a tantos vecinos y vecinas interesados en obtener su carnet de manipulación. Habla a las claras de una política pública que tiene que ver con la salud de los rafaelinos y rafaelinas. De esta instancia, los participantes se llevan herramientas muy útiles, especialmente para un manejo de los alimentos que nos permiten cuidar la salud”, remarcó.



CADA ESLABÓN CUENTA

Es importante mencionar que en cada una de las convocatorias, se agotan los cupos de los interesados en capacitarse. La responsable del Departamento de Seguridad Alimentaria, Maia Mark, explicó que una vez vencido el plazo de los tres años, se debe realizar la renovación del carnet. Para esto se vuelve a hacer una evaluación y, en caso de no aprobarla, deberá cursarse otra vez y rendir el examen. “Nosotros siempre remarcamos que el carnet de manipulador de alimentos es obligatorio para todas las personas que elaboran, comercializan y transportan alimentos. También es una charla que está abierta al público en general porque tratamos muchos temas que cotidianamente los ponemos en práctica a la hora de preparar los alimentos para nuestra mesa”, señaló Mark. Por eso, “brindamos herramientas para el trabajo o la vida diaria, de modo tal que cumplamos ciertas condiciones para asegurarnos que los alimentos que estamos preparando sean seguros para la salud”. Finalmente, habló de la importancia de cada uno de los eslabones que participan del proceso, desde que se produce el alimento hasta que llega a la mesa del hogar: “Esta charla es obligatoria para todos los transportistas porque podemos tener todos los cuidados a la hora de elaborar los productos, desde la materia prima y su manufactura”. Sin embargo, “si el que lo traslada no se hace responsable de cumplir las condiciones, no sirven de nada los controles previos. Entonces siempre decimos que la persona que los traslada es un eslabón sumamente importante para asegurarnos que eso producto que tuvo todos los controles, sea inocuo y llegue al consumidor en óptimas condiciones”, agregó.