Unión ante Sportivo Belgrano

Unión de Sunchales recibirá este domingo a Sportivo Belgrano de San Francisco en uno de los partidos correspondientes a la 17ª fecha del torneo Federal A, Zona B. El encuentro se disputará desde las 16.30 en cancha del Bicho Verde y tendrá el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre.

El equipo dirigido por Walter Grazziossi llega a este compromiso arrastrando tres derrotas consecutivas que volvieron a complicarlo con la zona baja del grupo. El elenco de la cercana ciudad cordobesa, por su parte, tiene una campaña irregular pero en su última presentación goleó de local por 5 a 1 a Defensores de Pronunciamiento. Cabe acotar que en el partido de hoy se permitirán hinchas "neutrales", con lo cual seguramente habrá varios cordobeses en el estadio de la Av. Belgrano.

Resto de la fecha: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay venció de visitante a Atlético Paraná, 2 a 1, mientras que también ayer, Crucero del Norte empató sin goles con Boca Unidos.

Hoy jugarán: las 15 Defensores de Pronunciamiento vs. Sarmiento de Resistencia, Bruno Amiconi; a las 16 San Martín de Formosa vs. Douglas Haig, Adrián Franklin; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Racing de Córdoba, Guillermo González; 16.30 Sportivo Las Parejas vs. Juventud de Gualeguaychú, Brian Ferreyra; a las 17 Central Norte de Salta vs. Defensores de Villa Ramallo, Francisco Acosta. Libre: Juventud Antoniana.