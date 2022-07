Buena tarea de Rossi en Brasil

El argentino Matías Rossi, del equipo Mattheis Vogel, finalizó ayer en la segunda colocación en la segunda carrera del fin de semana por el Stock Car brasileño de automovilismo, en el marco de la convocatoria disputada en el autódromo Velopark, de Río Grande do Sul. El volante oriundo de la localidad bonaerense de Del Viso manejó con solidez su Toyota y concluyó, al cabo de 28 vueltas, en la posición de escolta, por detrás del local Nelson Piquet Jr., hijo del homónimo tres veces campeón de la Fórmula 1 en la década del '80.

Rossi acumuló un tiempo de 31m. 24s. 451/1000, con lo que llegó a apenas 1s. 152/1000 de Piquet junior. La tercera posición correspondió al también brasileño Guilherme Salas (Chevrolet Cruze), a 2s. 923/1000.

En la primera carrera de esta quinta doble fecha del calendario anual de la división, el piloto argentino ocupó la octava colocación, a 12s. 097/1000 del ganador, el brasileño Gabriel Casagrande, actual campeón y líder del presente certamen. Casagrande quedó al frente de las posiciones con 128 puntos, escoltado por su compatriota Daniel Serra (Chevrolet Cruze), con 127. El bonaerense Rossi está undécimo, con 62 unidades. La próxima fecha del calendario será el domingo 31 del corriente en el tradicional autódromo paulista de Interlagos.



EN EL TURISMO EUROPEO

El piloto argentino Néstor Girolami se clasificó en la cuarta posición para largar hoy la competencia de la World Touring Car Cup (WTCR), que en el marco de la quinta fecha del calendario anual de la categoría se disputará en el autódromo callejero de Vila Real, en Portugal. El piloto cordobés, de 33 años y oriundo de Isla Verde, empleó con su máquina Honda en la tercera tanda de clasificación un registro de 1m. 59s. 846/1000.

El mayor de los hermanos Girolami (el menor, Franco, terminó tercero en Alemania por el TCR Europeo) quedó detrás del francés Yann Ehrlacher (1m. 59s. 543/1000), del uruguayo Santiago Urrutia (1m. 59s. 555/1000) y del chino Quinghua Ma (1m. 59s. 799/1000), los tres con unidades Lynk.

Por su lado, el porteño Esteban Guerrieri (Honda Civic) no estuvo tan veloz, no pudo superar siquiera la primera etapa de calificación y debió conformarse con el decimocuarto lugar en la parrilla de salida, con un crono de 2m. 00s. 879/1000.

La primera carrera se largará hoy, a las 6.20 hora argentina, y comprenderá el régimen de 30 minutos de duración más una vuelta. La segunda competencia, en tanto, con grilla invertida, se celebrará a partir de las 13.15 de Argentina, con 25 minutos más una vuelta.