Gran tarde de CRAR y Pablo Villar

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a Jockey de Venado Tuerto por 27 a 17 por la 12ª fecha del Torneo de Segunda División del TRL, en un partido jugado en el predio de la Ruta 70. De esa manera, la escuadra dirigida por Enrique López Durando consiguió sellar el pasaje a la Reclasificación, cuando restan aún dos jornadas de esta primera fase del certamen.

El equipo rafaelino apoyó los tres tries de la tarde en el primer tiempo, por intermedio de Leonardo Sabellotti (a los 2 minutos), Pablo Villar y Manuel Mandrille. Con el pie, además, Poli Villar tuvo una tarde soñada, ya que consiguió un full house (puntos por todas las vías del juego), sumando un penal, tres conversiones y un drop, además del try, es decir 17 puntos en total.

La formación rafaelina inicial fue con: Matias Rocchi, Martín Zegaib y Gabriel Morales; Mariano Ferrero y Juan M. Imvinkelried; Ignacio Sapino, Juan Cruz Karlen y Manuel Mandrille; Esteban Appó y Pablo Villar; Jerónimo Ribero, Nicolás Imvinkelried, Guillermo Brown y Leonardo Sabellotti; Mateo Villar.

Cambios: 13′ Gastón Zbrun por Rocchi; 14′ José Francone por N. Imvinkelried; 38’Nehemías Galván por Zegaib; 71′ Carlos Laorden por Morales; 58′ Franco Davicino por Karlen; 65′ Ricardo Brown por Ribero; 63′ Martín Bocco por G. Brown y 73′ Gian Allasino por Sapino.

Puntos de CRAR: primer tiempo, 2′ try de Sabellotti conv. por P. Villar; 16′ try de P. Villar conv. por P. Villar; 27′ try de Mandrille conv. por P. Villar.

Segundo tiempo: 23′ drop de P. Villar, 33′ penal de P. Villar.



OTROS RESULTADOS

La Salle 12 - Tilcara 31; Alma Juniors 37 - Universitario de Santa Fe 22 y Logaritmo 13 - Los Caranchos 10.

Posiciones: Logaritmo y Los Caranchos 43; Jockey 41; CRAR 34; Alma Juniors 25; Tilcara 18; La Salle y Universitario 15.

Próxima fecha (13ª): Tilcara vs. CRAR; Universitario vs. La Salle; Los Caranchos vs. Alma Juniors y Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo.