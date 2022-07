Aumentos y faltantes por el cepo recargado

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Por el cepo recargado, rubros claves de la economía con componentes importados comenzaron esta semana a mostrar remarcaciones de precios y hay faltantes, denuncian comerciantes.

Las trabas para las compras en el exterior achican la oferta y golpean a rubros muy dolarizados, sostienen economistas.

La industria automotriz es una de las más perjudicadas por las nuevas restricciones para importar.

"Pasamos del festival de importaciones al festival de remarcaciones y ya sufrimos faltantes de mercadería", se quejan importadores consultados por la agencia NA.

Un concesionario grande de motocicletas denunció haber recibido listas de precios con subas que llegan al 20%.

Una queja similar hizo un fabricante de indumentaria de alta gama.

El Banco Central frenó la entrega de dólares para pagar compras de mercaderías en el exterior y luego estableció nuevas restricciones para acceder a las divisas.

Para la consultora Econviews, habrá menor actividad y mayor inflación, y advirtió que estas restricciones no solucionan los problemas de fondo.

Mayoristas y distribuidores comunicaron a sus clientes que hasta nuevo aviso se cancelan las ventas debido a la inestabilidad cambiaria.

Para la consultora Abeceb, el nuevo cerrojo importador tiene límites, porque no se pueden reemplazar los autos, por ejemplo, y en algún momento tiene que aflojar, es ensayo y error.

Desde Analytica confirman que la gente se desprende cada vez más rápido de los pesos, en medio de la inflación.

Advierte que la incertidumbre por el costo de reposición tiene un costo para el sector importador.

El cepo recargado reduce la oferta de bienes y eso hace caer el nivel de actividad y el consumo de las familias, señalan desde la consultora Eco Go.

Sostienen que si se achica la disponibilidad de productos y la demanda se mantiene, los precios aumentan.

Entre los rubros con mayores incrementos de precios se ubican las zapatillas, que en el último año acumulan una suba promedio del 80%.

El nuevo cepo lleva a muchos a anticiparse a una mayor devaluación: un importador grande notificó a sus clientes que desde esta semana comenzará a facturar en base a un dólar de $150, unos 20 pesos por encima del oficial.