No piensa en cortes, pero habrá presiones

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El campo realizará el 13 de julio un paro para protestar ante el faltante de gasoil que persiste en la Argentina desde hace más de un mes y la duda es si el reclamo incluirá cortes de rutas.

"No se cortarán rutas, más teniendo en cuenta los últimos incidentes. Habrá presiones y concentraciones en el interior del país. Estamos pidiendo a todas las cadenas que haya un cese de comercialización ese día", afirmó Carlos Achetoni, el presidente de la Federación Agraria.

Molesto con la actitud del Ejecutivo y la falta de respuestas al sector, el dirigente agrícola insistió en que "esto viene desde hace mucho tiempo y el Gobierno prometió que se resolvería la situación".

"Hay una paralización de la compra de fertilizantes. Es algo que también está en peligro", se quejó en declaraciones radiales.

Y agregó: "Pedimos mayor responsabilidad política tanto al Gobierno como a la oposición. El país está en una crisis muy fuerte. Necesitamos marcar un rumbo".

Por otro lado, el dirigente rural le respondió al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quién había dicho que "lo único que hace el campo es confrontar".

"No estamos confrontando como dice Julián Domínguez. Pedimos cordura. Se trata de solucionar los problemas y con esto no alcanza. Las tarifas están pisadas y las compras son con sobreprecios. En lugar de transparentar la tarifa lo hacemos en la producción", indicó Achetoni.

A través de un comunicado, las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace -Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria Argentina- indicaron que "resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo".

También consideraron necesario que "haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética".

Desde las diferentes entidades agrarias indicaron que "están unidos, con una visión en común" y "con el convencimiento de que el sector está en condiciones de crecer en producción, exportaciones, abastecimiento y en la generación de bioenergía y más empleo".