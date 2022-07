Ayuda militar para defender a Ucrania

KIEV, Ucrania, 3 (AFP). - "Necesitamos sistemas mucho más modernos, artillería moderna", reclamó Volodimyr Zelensky en una intervención por videoconferencia en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) la última semana y recordó que Rusia sigue recibiendo miles de millones cada día y los gasta en la guerra. "Nosotros tenemos un déficit multimillonario, no tenemos petróleo ni gasolina para cubrirlo", insistió. Es que Ucrania, afirmó su presidente, necesita unos 5.600 millones de dólares al mes para su defensa.

Mientras el pedido de envío fluido de armas se multiplica ya en tono desesperado, muchos gobiernos han hecho nuevas promesas de apoyo a Ucrania, incluyendo más armas pesadas y ayuda financiera.

Desde que comenzó la invasión rusa, los aliados occidentales enviaron armamentos a Ucrania para ayudar a las fuerzas de ese país a contener el avance de las tropas de Putin. Hasta el momento, los paquetes de armas provistos por Estados Unidos a Ucrania se centraron en los misiles antitanque Javelin y antiaéreos de corto alcance Stinger, así como drones suicidas Switchblade 300. Además, Washington prometió enviar el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (Himars).

El Reino Unido, por su parte, también envió miles de misiles, entre los que se destacan los STARStreak, mientras que países como Alemania y Grecia han colaborado con tanques.

Según los datos recogidos en la última actualización del Rastreador de Apoyo a Ucrania, un instituto de investigación alemán, el volumen de ayuda armamentística prometida -incluido el pesado- ha aumentado notablemente en las últimas semanas.

Estados Unidos sigue siendo el mayor contribuyente global, con USD 44.532 millones, es decir, aproximadamente la mitad de los compromisos, mientras que la Unión Europea (UE) aportó USD 28.365 millones entre países e instituciones de ese continente.

"Es notable que sólo Estados Unidos haya comprometido bastante más que todos los países de la UE juntos, en cuya vecindad inmediata se desarrolla la guerra", señala el documento.

Estados Unidos sigue superando a todos los demás países. Polonia le sigue de cerca, habiendo enviado todo lo que prometió. Luego se posicionan Reino Unido, Canadá, Noruega, Estonia y Letonia.

Este último dato es llamativo, ya que Letonia -con solo una población de 1,8 millones de habitantes- ha entregado más que Alemania, Francia e Italia. No obstante, se advierte que puede haber "apoyo oculto".

"Los datos muestran que Alemania ha hecho grandes anuncios, pero pocas entregas reales. A diferencia de muchos otros, aún no ha enviado armas pesadas y sólo un tercio del apoyo militar prometido ha llegado realmente a Ucrania.

"Esto ayuda a explicar los llamamientos urgentes del gobierno ucraniano a su par alemán", dijo Christoph Trebesch, director de investigación del equipo que recopila el Rastreador de Apoyo a Ucrania.