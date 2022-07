La inflación no es exclusiva

En la Argentina, los últimos datos oficiales reflejan que la inflación fue del 5,1% en mayo y que acumula una suba del 29,3% en los primeros cinco meses de 2022. En términos anualizados, la suba de precios suma 60,7% en los últimos doce meses. Desde el sector privado estiman que la inflación rondará entre el 70% y el 80% este año, por encima de las metas que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional, en tanto que desde el Ministerio de Economía recalcularon las proyecciones y admitieron que el índice de precios al consumidor podría superar el 57 por ciento. En todo caso, las expectativas no son favorables para cada uno de los argentinos que advierte la forma en que los salarios se deprecian ante el valor de los bienes y servicios. Todos los días somos un poco más pobres e incluso familias de clase media ya están eligiendo dejar de pagar impuestos municipales o provinciales al priorizar los gastos de consumo que no pueden achicar.Y las perspectivas no son alentadoras porque el Gobierno hace poco y nada para reducir la inflación. Al contrario, al no reducir el gasto y la emisión parecería dispuesto a acelerar la suba de los precios mientras porfía a quien lo plantea que imprimir pesos no es inflacionario.De todos modos, por esas cosas del destino, básicamente la pandemia de Covid y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación se despertó en las principales economías del planeta y comenzó a generar intranquilidad entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales. Se trata de países que no estaban acostumbrados a lidiar con esta incomodidad de que todos los meses lleguen listas de precios con alzas en todos los productos.¿Qué sucede en Europa? La inflación interanual en la Eurozona, que comprende los países que utilizan el euro como moneda, marcó un nuevo récord al ubicarse en junio en 8,6% interanual, cinco décimas por encima del mes anterior y más que cuadruplicando la meta del Banco Central Europeo (BCE), según los datos preliminares publicados por el instituto de estadísticas europeo Eurostat. Los datos implican una nueva aceleración para la tasa inflacionaria en los 19 países que utilizan el euro: en julio del año pasado la inflación había marcado sólo 2,2% interanual, apenas por encima de la meta del 2% fijada por el BCE, para luego –tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania- atravesar el 7% en marzo último.Reiterando lo acontecido en los últimos meses, la cifra no se había registrado nunca desde el comienzo de la serie en 1997, es inédita en la historia de la moneda común. Inicialmente promovido por los problemas en las cadenas de suministro tras el rebote económico posterior a la pandemia, el ataque de Rusia en Ucrania acentuó el fenómeno afectando a la energía y los alimentos. En ese sentido, en junio el precio de la energía continúo escalando y registró una suba de 41,9% frente al 39,1% de mayo, y existe la posibilidad de que se recrudezca si continúan reduciéndose los flujos de gas que Rusia envía a Europa. Por detrás, aunque también superando el promedio general, se ubicaron los alimentos, los cuales también registraron un fuerte alza al subir 8,9%, frente al 7,5% de mayo.Es tal el peso de los alimentos y la energía que, si se quitaran a ambos componentes –cuyos precios son tradicionalmente volátiles-, la inflación núcleo de la Eurozona fue del 3,7%, una décima menos que en mayo. Los países más afectados son especialmente los de los Bálticos con Estonia con 22% interanual (1,9% más que en el número anual del mes anterior), Estonia con 20,5% (+2%), Letonia 19% (+2,2%), y Eslovaquia 12,5% (+0,7%). En tanto, entre los principales países, España lidera la lista con 10% (+1,5%), seguido por Italia con 8,5% (+1,2%), Alemania 8,2% (-0,5%) y Francia 6,5% (+0,7%).El objetivo en la Eurozona es que regrese a la meta de un 2% anual. ¿Y en Argentina?