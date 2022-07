Un cepo a la economía

En su desesperación ante la falta de dólares y la necesidad de cumplir con las metas establecidas en el acuerdo con el FMI, el Gobierno nacional ya no puede prestar atención si las medidas que adoptan tendrán un impacto favorable o negativo en la actividad económica. En medio de una interna insoportable entre el Presidente y la Vicepresidenta que aumenta la incertidumbre hasta el infinito y más allá, ahora las novedades vienen por una nueva fase de relato que busca ser creativo pero que en realidad es mentiroso. Algo así como forzar la narrativa a considerar que el día es frío y lluvioso cuando en verdad el cielo está despejado y hace calor. Hasta ese punto está llegando la Casa Rosada para convertir la adversidad en un tiempo próspero.El jefe de Estado consideró que el país transita una crisis de crecimiento ante la falta de gasoil y dólares, mientras esta semana camioneros autoconvocados forzaron cortes en puntos estratégicos de rutas del país, como en el Gran Rosario, y la Mesa de Enlace agropecuaria lanzó un cese en la comercialización de productos para el 13 de julio próximo. A todo esto, el clima social se tensa cada vez más por el aumento de la pobreza y porque si bien se crea empleo en sectores más dinámicos, hoy día muchos de los trabajadores registrados cobran salarios que no les permiten satisfacer sus necesidades básicas. Ese deterioro es que se observa en un aumento del hartazgo y cansancio hacia la política en general.En esa línea de forzar a las palabras a pintar una realidad ficticia se inscriben varios funcionarios del Estado nacional. A pesar de las restricciones informadas por el Banco Central a comienzos de esta semana, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que el Gobierno no aplica ningún cepo a las importaciones y explicó que la medida apunta a priorizar a las pequeñas y medianas empresas para el acceso al financiamiento del Estado.Lo concreto es que el Banco Central, en un escenario de tensión cambiaria, endureció los controles a las importaciones para cuidar las escasas reservas internacionales. Las medidas adoptadas por la entidad apuntan a que las grandes empresas consigan más financiamiento para pagar sus importaciones, en lugar de volcarse sobre las reservas de la autoridad monetaria. En cambio, las pymes tendrán mayor flexibilidad para acceder a las divisas con las que financian sus compras de insumos en el exterior. El BCRA estima que las medidas podrían evitar una salida de reservas del orden de los mil millones de dólares mensuales.Este viernes el Banco Central sumó una nueva restricción para el acceso las divisas oficiales al prohibir el pago en cuotas de compras en el exterior que se realicen bajo el sistema “puerta a puerta”. Así lo dispuso el Banco Central a través de la Comunicación “A” 7535 que entrará en vigencia a partir del próximo lunes 4 de julio. Desde la autoridad monetaria recordaron que ya estaba vigente la misma restricción para la compra de pasajes o servicios turísticos y añadieron que ahora se sumó lo que se conoce como Puerta a Puerta. El portavoz precisó que se puede seguir comprando y pagando con tarjetas en tiendas del exterior pero sin financiación en cuotas.En estos intentos forzados para cumplir las metas del FMI, el Banco Central no solo restringió el acceso a divisas a las grandes empresas para el pago de importaciones, sino que también solicitó a las empresas cerealeras, para que adelantarán parte de las ventas previstas para julio. Todo vale para poder cumplir con la meta del FMI. El pedido del BCRA derivó en una liquidación récord en junio de alrededor de US$ 3.815 millones, un nivel inédito para el sexto mes del año, en el que impactaron los altos precios internacionales de los granos.¿Qué seguirá si no se endereza la situación? Todos piden moderación en el gasto, pero no está en la agenda oficial.