En medio año se registraron en el país 143 femicidios

Un total de 143 femicidios y tres trans/travesticidios fueron registrados en el país desde el primero de enero al 30 de junio pasado, según un nuevo informe realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

En el escrito dado a conocer en las últimas horas, se indicó además que, en ese período, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (41), seguida por Santa Fe (30), Córdoba (12) y Santiago del Estero (7).

También se informó que un total 162 hijos se quedaron sin madre, de los cuales 108 son menores de edad, y que el 58% de los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas.

Además, se señaló que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la casa compartida con el agresor (62% fueron asesinadas en su hogar).

En el informe se indicó además que 33 víctimas habían realizado al menos una denuncia antes por violencia de género, que seis femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención y que otros nueve eran agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad. También se indicó que ocho víctimas tenían indicio de abuso sexual, que seis estaban embarazadas y que 20 femicidas se suicidaron.

En el escrito se detalla que la principal causa de muerte se debió a disparos de arma de fuego con 42 víctimas y la segunda son las puñaladas, 29.

Por otro lado, el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación indicó que fueron 130 los femicidios durante los 6 primeros meses de 2022. En esa estadística, se puntualizan 130 femicidios que incluyen 106 femicidios directos, 13 vinculados (7 niños/hombres y 6 niñas/mujeres), tres personas Trans y ocho suicidios feminicidas.

De acuerdo al organismo, el "suicidio Feminicida continúa en aumento" y "!cada vez son más medios de comunicación los que cuentan las historias de mujeres que toman esta determinación debido al acoso, hostigamiento, maltrato y violencia de género que sufren por parte de hombres con los que están vinculadas".

Además, se señaló que "aunque la cifra de femicidios continúa siendo preocupante, se pudo percibir una leve disminución de la cantidad de casos de femicidios directos, vinculados y transfemicidios con relación a el año 2021".

Se indició además que "el promedio total recuenta 1 femicidio cada 33 horas. En el 70 por ciento de los casos el hecho ocurrió en la vivienda de la víctima o el domicilio compartido con el victimario; y en un 81 por ciento se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario".

Por su parte, el Observatorio Lucía Pérez, contabilizó 155 crímenes motivados por género en lo que va del 2021, mientras que MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana afirmó que hubo 114 femicidios desde el comienzo del año.

En tanto, la organización civil Ahora Que Si Nos Ven (AQSNV) registró 127 femicidios y 4 trans-travesticidios, sobre los cuales expresaron que es una "cifra que está sub representada dado que nuestra fuente, los medios de comunicación, no lo consideran noticia relevante". (NA)