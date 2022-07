Récord en la liquidación de divisas de agroexportadores

Las empresas del sector agroexportador liquidaron en junio más de US$3.815 millones, un récord para ese mes desde que se llevan los registros mensuales de divisas, se informó ayer. La cifra trepó a casi US$19.145 millones durante el primer semestre del año, según el reporte mensual de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

"Se trató del mejor junio desde que se llevan los registros mensuales de divisas", destacaron ambas entidades.

Además, aseguraron que durante el mes pasado la exportación de granos "se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa", así como por los cortes de ruta de transportistas a raíz de la escasez de gasoil.

Esa situación -advirtieron- "profundizó la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja, que sigue trabajando con márgenes negativos, aún en plena campaña gruesa".

En tanto, los retrasos en el pago del recupero de IVA por exportación "están disminuyendo la capacidad de pago del sector exportador", añadieron.

CIARA-CEC recordaron que el total de las divisas ingresadas mensualmente quedan en poder del Banco Central, "que entrega pesos a tipo de cambio de oficial a los exportadores para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional".

También indicaron que la liquidación de divisas está "fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial".

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado un 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país durante 2021 fue la harina de soja (14,2% del total), seguido por el maíz (11%) y el aceite de soja (6,9%).



CAYÓ EL PRECIO DE

LA SOJA EN CHICAGO

El precio internacional de la soja cayó ayer casi 3% en el mercado de commodities de Chicago y cotizó por debajo de los US$ 600. También se registraron bajas en los precios del trigo, mientras que el maíz se negoció en alza.

La última rueda de negocios de la semana en el mercado internacional de Chicago arrojó fuertes caídas para los valores de la soja y el trigo. El precio de la tonelada de soja del contrato con vencimiento en julio próximo cayó 2,92% y retrocedió US$ 18,01, a US$ 597,47.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario, los valores están presionados por suministros estadounidenses mayores a los esperados, y una demanda más lenta de la oleaginosa.

En el caso del trigo, el contrato julio registró pérdidas del 4,32%, o US$ 13,75, a US$ 305,45 la tonelada, como consecuencia del informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que mostró que tanto los stocks como la superficie sembrada del cereal se encontraban alineadas con las expectativas del mercado.

El maíz, contrato julio próximo, subió 1,45%, o US$ 4,23, y la tonelada se ubicó en USD 297,08.

El USDA informó que el área sembrada del grano amarillo en los Estados Unidos se ubicó por encima de las estimaciones de los analistas, en medio de una situación climática compleja. (NA)