Freno a importaciones no impacta sobre la inflación ni la actividad

Las medidas para frenar importaciones con el fin de evitar la salida de dólares no tienen impacto directo sobre la inflación ni la actividad económica, afirmó el director del Banco Central, Agustín D´Attellis. "En los estudios que realizamos vimos que tanto en inflación como en actividad, las medidas no tienen impacto directo sobre ninguna de esas variables, porque es únicamente un cambio en los plazos de acceso al mercado cambiario para pagar importaciones", dijo el funcionario.

El economista admitió que la medida fue tomada por el "impacto sobre las importaciones de energía que tiene que ver con la disparada de los precios internacionales". También advirtió sobre "cierta lentitud en la liquidación de exportaciones".

Sostuvo que en los últimos meses hubo un "crecimiento en las importaciones por encima de lo que podría justificar la actividad en algunos sectores". Consideró que algunas empresas "quizás se estaban sobrestockeando con un fin más bien especulativo.

"Hay que hacer una sincronía muy fina entre la necesidad de acumular reservas y las necesidades de la economía de sostener el nivel de actividad y crecimiento", señaló. También defendió la decisión de prohibir a bancos y proveedores de crédito financiar, en cuotas, la compra de productos o servicios adquiridos en el exterior.

"No tenía mucho sentido sostener líneas de financiamiento en pesos y en tasa cero, en un contexto donde se prioriza como objetivo la acumulación de reservas", explicó en declaraciones radiales.

El BCRA acumuló US$ 1.500 millones en los últimos cuatro días mediante la compra de divisas en el mercado cambiario.

A partir del próximo lunes los bancos no podrán financiar en pesos las compras "puerta a puerta" a través de couriers y servicios postales. Esta decisión se suma a una disposición similar mediante la cual, en noviembre del 2021, el BCRA prohibió el financiamiento en cuotas sin interés con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior. (NA)