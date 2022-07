El BCRA resignó reservas y el blue registró leve suba

El Banco Central perdió ayer el 12% US$ de las compras récords que realizó esta semana para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario al tener que vender reservas por US$ 190 millones e inició el mes con un saldo negativo. Luego de cuatro jornadas de restringir las importaciones para evitar la sangría de reservas y realizar compras récords esta semana el Banco Central (BCRA) liberó, lo que provocó que no pudiera comprar dólares.

En junio el BCRA registró un saldo positivo de US$ 950 millones y en el primer semestre el resultado supera los US$ 1.800 millones, que le permitieron cumplir con la meta de la meta de acumulación de reservas que exige el organismo internacional.

La máxima autoridad monetaria venía de adquirir un promedio de US$ 560 millones en las últimas dos ruedas y con las ventas de hoy pierde 12,2% de las compras récords realizadas entre el miércoles y el jueves.

El miércoles último, el BCRA realizó una compra récord de US$ 560 millones, cifra que solo es superada por la de US$ 700 del 20 de diciembre del 2016, durante el anterior gobierno.

Fuentes de la autoridad monetaria señalaron que las ventas realizadas ayer se relacionaron con que con el cambio de mes se habilitan los cupos de compra en los bancos y con pagos por la compra de energía.

Según fuentes del sector agropecuario el BCRA solicitó a las empresas cerealeras, para que adelantarán parte de las ventas previstas para julio para poder cumplir con la meta del FMI.

El pedido del BCRA derivó en una liquidación récord en junio de alrededor de US$ 3.815 millones, un nivel inédito para junio, en el que impactaron los altos precios internacionales de los granos.



LEVE AUMENTO

DEL DÓLAR BLUE

El dólar inició el mes con un aumento de un peso al cerrar ayer en la punta vendedora en $239, mientras que los tipos de cambio financieros operaron levemente en baja, según las principales cotizaciones del mercado. El dólar paralelo acumuló así un avance de $13 en la semana, luego de perder ayer un peso, el aumento mas importante para este período en un año, además de mantenerse en niveles récord.

La brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 90,5%. En junio, el dólar blue subió $31, lo que representa su mayor incremento mensual en el año, luego de finalizar mayo en los $207.

Entre los dólares financieros el contado con liquidación bajó un 0,3% hasta los $251,98, desde su récord nominal histórico de ayer y el spread con el tipo de cambio mayorista llega al 100,9%. El MEP o dólar bolsa cayó un 0,8% hasta los $247,59 y la diferencia con el tipo de cambio oficial alcanza el 97,4%.

Los tipos de cambio financieros subieron casi $15 en la semana, luego del reciente refuerzo al cepo cambiario importador dispuesto por el Banco Central (BCRA).

El dólar sin impuestos subió 25 centavos a $130,69 para la venta, de acuerdo al promedio en las principales cotizaciones del mercado y en el Banco Nación el billete aumentó 25 centavos a $130,25 para la venta. El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos trepó 41 centavos en promedio a $215,64 y el dólar mayorista ascendió 22 centavos a $125,45. (NA)