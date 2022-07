Preocupación ante la falta de repuestos que dificulta la RTO

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile presentó un proyecto que advierte la situación de gravedad en torno a la falta de neumáticos y repuestos para vehículos. “La realidad es que si te la RTO está aprobada de manera condicional y tenés que solucionar el problema antes de llevarlo nuevamente, no hay garantías de conseguir los repuestos necesarios. Pongamos como ejemplo las cubiertas: la falta de neumáticos en el mercado y sus costos altos, tornan la situación en una tarea prácticamente imposible” expresó el diputado.

Desde la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) manifestaron que: “En 2021, en la ciudad de Santa Fe y alrededores, se multiplicó la cantidad de inspecciones rechazadas por desperfectos mecánicos en los vehículos. En el análisis de los datos año por año da que, en 2019, se rechazaron 926 vehículos, cifra que bajó con la llegada de la pandemia, siendo 742 inspecciones rechazadas en 2020. Durante 2021 y teniendo en cuenta las flexibilizaciones post pandemia, estos números se incrementaron en gran medida, llegando a registrar 1.357 vehículos que no lograron pasar la RTO, es decir un 83% más que el año anterior”.

Respecto de la posibilidad de ser menos riguroso en los controles, Basile fue contundente: “No queremos que haya autos en malas condiciones circulando en la ciudad y provincia. Por año mueren alrededor de 7.000 personas en accidentes de tránsito y otras 16.000 sufren secuelas a causa de los mismos. Sería un gravísimo error pensar que la solución es ser más flexible en los tiempos o requerimientos de la RTO”.

A su vez, el diputado argumentó: “Necesitamos que el Estado se involucre en la situación porque tiene muchas aristas. Sabemos que, tanto los neumáticos como los repuestos en general, suelen estar dolarizados por ser insumos importados. No se puede castigar al usuario del vehículo, ni tampoco al comerciante, por no conseguir los productos. Tiene que existir un plan que de una solución integral a la problemática”.

Cabe destacar que la revisión técnica es obligatoria para los autos y camionetas con una antigüedad de tres años. Se trata de una inspección mecánica y técnica que permite conocer el estado de vehículos y determinar si tienen las condiciones mínimas que garanticen la seguridad del conductor, la de los pasajeros del vehículo y también de los usuarios de la vía pública.