Seguirá hoy con otros cuatro partidos

La sexta fecha de la Liga Profesional tendrá continuidad este sábado con la disputa de otros cuatro partidos, de acuerdo con el siguiente detalle: a las 15:30 Tigre vs. Talleres de Córdoba, Fernando Echenique; a las 18:00 Godoy Cruz de Mendoza vs. Colón de Santa Fe, Hernán Mastrángelo y Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán, Yael Falcón Pérez; y a las 20:30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Defensa y Justicia, Germán Delfino.



NOTICIAS DE PRIMERA

* Tras varios idas y vueltas sobre la incorporación de Carlos "Chapa" Retegui como ayudante de campo de Carlos Tevez en Rosario Central, el ex entrenador de hockey no pudo desligar sus funciones políticas y ayer se confirmo que Mario Pobersnik será quien ocupará ese lugar en el cuerpo técnico del "Apache".

* Eduardo "Toto" Salvio decidió no renovar su vínculo con Boca Juniors, ya que luego de tres años como jugador "xeneize" llegó a un acuerdo para sumarse al plantel de los Pumas de UNAM, en el fútbol de México.

* Diego Calcaterra, luego de quedar libre de Newell's Old Boys, se convirtió en el segundo refuerzo de San Lorenzo de Almagro, que ya había incorporado a Gonzalo Marioni, a préstamo desde Boca Juniors.