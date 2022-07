Vainilla Didácticos: emprendimiento rafaelino para todo el país

Por Silvia Ibarra



El juego es esencial para el desarrollo de todos los niños y niñas. Hoy muchos pequeños tienen de todo para entretenerse, muñecos que hablan, juegos de plástico que emiten luces y sonidos, hasta tablets. No obstante, hay una nueva tendencia en juguetes de materiales naturales que los invitan a experimentar, estimulan la creatividad y los hacen crear nuevos mundos. Delfina Andretich, una joven rafaelina, ha creado un emprendimiento dedicado a esos juguetes infantiles. Los mismos, además de fomentar la creatividad y la diversión no se diferencian por género.

Delfi tiene 31 años de edad, de profesión se declara “carpintera/emprendedora”, se recibió en la escuela técnica “Guillermo Lehmann” en el año 2008. Luego incursionó en estudios como informática y Licenciatura en Organización Industrial, esta carrera si bien no la culminó, los conocimientos que adquirió gracias a ella le son muy útiles en su negocio. Además, es gestora de automotor, pero no ejerce. En sus tiempos libres, que son pocos, ama jugar al tenis y patinar. Le encantan los animales, tiene 5 perros que la acompañan todos los días en el taller. A su emprendimiento lo llamó Vainilla Didácticos, sobre el mismo la hemos entrevistado.



¿Cómo iniciaste este emprendimiento? ¿A qué te dedicabas antes?

Trabajé 5 años en la empresa familiar, Carlos Andretich S.A., donde me incentivaron mucho en mi proyecto personal al momento de tomar la decisión de irme, ya que vengo de una familia muy emprendedora. En ese momento el proyecto era otro relacionado a la madera, el mismo fue mutando hasta que se convirtió en lo que es hoy Vainilla Didácticos.

Comencé a hacer los primeros juguetes de madera en un taller y con maquinarias que no eran mías, con el correr del tiempo y la pandemia que colaboró bastante, Vainilla fue creciendo y así es como fui adquiriendo todas las herramientas necesarias y tuve mi taller propio.



¿Imaginaste alguna vez lo que podía llegar a crecer tu emprendimiento?

No, la verdad que no, si bien siempre fue mi objetivo crecer cada día más, no esperaba llegar a este punto. Hoy en día los juguetes de Vainilla llegan a más de 10 provincias en ventas mayoristas y a todo el país mediante las diferentes plataformas online. Es una locura, aún no caigo por completo.



¿Quiénes te acompañan en Vainilla?

En Vainilla me acompañan Virginia, mi prima, encargada de la parte administrativa y del taller de pintura, Fernanda, mi mamá, y Roxana, una amiga, como ayudantes del taller de pintura (trabajan de manera externa en fechas de mucho trabajo), Nelson, mi pareja, me ayuda en el área del taller de madera, mantenimiento de máquinas y uso de maquina CNC, y la última incorporación es Guillermo, diseñador Industrial, joven y súper talentoso que se dedica al diseño y mecanizado de piezas para el torno CNC. Por último, yo estoy básicamente en todas partes y hago un poco de todo.



Un día normal en la vida de Delfina, ¿cómo es?

Para tener un día normal debería serlo yo (risas). Mi día arranca a las 8 de la mañana y nunca se sabe a qué hora termina. Comienzo organizando, medianamente, el día con todo lo que vamos a hacer durante la jornada. Paso del taller de máquinas al de pintura constantemente, dependiendo de las prioridades. En medio de todo eso, me hago cargo de las redes sociales (que no es poca cosa), de contestar el teléfono, de embalar pedidos, de las plataformas, básicamente hago de todo, todo el día.



¿Los juguetes tienen distinción de género?

No, fomentamos continuamente en nuestras redes sociales sobre la no distinción de género, para nosotros los juguetes y los colores no tienen género. Sin embargo, aún hay mucha gente que no lo ve de esta manera, sobre todo en materia de colores.



¿Qué nos podés contar de los diseños y la elección de colores?

Todo lo que es diseño lo trabajamos en equipo, lo pensamos, dibujamos y probamos hasta llegar al producto final, teniendo en cuenta varios aspectos como la funcionalidad, el tamaño, la durabilidad, entre otros. Trabajamos con dos gamas de colores, tonos intensos y pasteles, son 16 colores en total; las combinaciones entre ellos van surgiendo en el momento, no tenemos una combinación definida, salvo en algunos casos que buscamos que se asemeje a un arcoíris, todo lo demás es espontáneo. Cabe destacar que a lo que respecta a los colores pasteles nos sentimos pioneros en el uso dentro de la ciudad.



¿Qué tipo de materiales utilizan?

Utilizamos diferentes tipos de maderas, pero mayormente, madera MDF ya que consideramos que tiene una terminación mucho más prolija que otras maderas y su manipulación es más sencilla. Con respecto a la pintura, utilizamos pintura látex a base de agua, no tóxica, esencial esto para el cuidado de los niños. Siempre es prioridad la seguridad de los niños, por eso estamos en cada detalle del juguete.



¿Cuáles son los beneficios que aporta a los niños estos tipos de juegos?

Cuando me surgió la idea de realizar juguetes quería que estos no cumplan simplemente el rol de diversión, sino también que aporten al desarrollo y aprendizaje del niño, es por ello que investigué las filosofías Waldorf y Montessori y en base a eso fueron surgiendo nuevas ideas de juguetes. Los juguetes de madera aportan muchísimos beneficios entre ellos podemos destacar que, desarrollan la imaginación al no contar con sonidos ni luces, es el propio niño/a que tiene que imaginar lo que quiere que ese juguete haga, acompañan durante distintas etapas de crecimiento, los conectan directamente con la naturaleza, desarrollan habilidades sociales, sensoriales, motricidad fina, memoria y creatividad, generan concentración y atención. Además, son muchos más duraderos que los juguetes plásticos.

Lo que está buenísimo de la mayoría de los juguetes de madera es que no tienen reglas muy definidas, siempre se pueden usar para lo que los niños/as quieran, son juguetes libres, super sanos, no tienen enchufes, no tienen pantallas y eso los hace espectaculares, principalmente, en estos tiempos en los que los pequeños a muy temprana edad ya están conectados con la tecnología.



¿Cuáles son los próximos desafíos de Vainilla?

Como desafío principal queremos extender nuestra cartera de clientes llegando a provincias que aún no llegamos de manera mayorista, ¿y por qué no? a países limítrofes. Este crecimiento pensamos lograrlo con la incorporación de maquinarias de alta tecnología y con el trabajo comprometido de todos los días.

Como desafío más personal, me gustaría seguir concientizando sobre el uso de juguetes sustentables para el beneficio de los niños/as y del planeta en general, disminuyendo así el consumo excesivo de juguetes plásticos.



Agradecimientos…

Quiero aprovechar para agradecer a La Opinión por la oportunidad de dar a conocer cómo nació, creció y sigue creciendo mi emprendimiento, y agradecer también a las personas que me ayudan de manera externa en este camino, mi familia que siempre está en todo, ayudándome a tomar decisiones y dándome consejos desde su experiencia y a todas las personas que hacen posible que Vainilla sea lo que es hoy.



CONTACTO:

VAINILLA DIDÁCTICOS

Instagram: @vainilla.didacticos

WhatsApp: 3492 212188

www.vainilladidacticos.com.ar