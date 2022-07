CRAR recibe a Jockey

La primera fase del Torneo Regional del Litoral, en su Segunda División, va ingresando en su etapa de definiciones y este sábado CRAR estará jugando su último juego de dicha instancia como local, luego le quedarán dos de visitante, donde buscará seguir estando entre los cuatro mejores que irán en busca del ascenso.

Tras la caída en Rosario ante el líder, Caranchos, el Verde intentará recomponerse cuando reciba al escolta, Jockey de Venado Tuerto. El encuentro principal comenzará a las 14.30hs y tendrá a Ulises Ruíz como árbitro principal. Previamente jugarán la Pre-Reserva 11hs y Reserva 12.45hs.

Los dirigidos por Enrique López Durando sumaban un invicto de siete partidos sin derrota, tras aquel traspié sufrido ante Universitario en Santa Fe, por la fecha 3, no había perdido más: 5 triunfos y 2 empates.

El XV inicial que tendrá CRAR en la jornada de hoy será con: 1- Matías Rocchi, 2- Martín Zegaib, 3- Gabriel Morales, 4- Mariano Ferrero, 5- Juan M. Imvinkelried, 6- Ignacio Sapino, 7- Juan Cruz Karlen, 8- Manuel Mandrille, 9- Esteban Appo, 10- Pablo Villar, 11- Jerónimo Ribero, 12- Juan N. Imvinkelried (C), 13- Guillermo Brown, 14- Leonardo Sabellotti y 15- Mateo Villar.

El resto de la fecha: Alma Juniors vs UNI SF, Logaritmo vs Los Caranchos, La Salle vs Tilcara.

Las Posiciones: Los Caranchos 42, puntos; Jockey Club VT 41; Logaritmo 40; CRAR 30; Alma Juniors 20; La Salle 15; UNI Santa Fe 14; Tilcara 13.



JUVENILES ANTE LA SALLE

En lo que respecta al torneo Dos Orillas, certamen que agrupa a clubes de las Uniones de Rugby de Santa Fe y Entre Ríos, este sábado 2 de julio se pondrá en juego la fecha 11. En dicha oportunidad CRAR estará recibiendo a La Salle. A las 11hs se presentarán el M-15 y M-16, mientras que a las 12.30hs lo harán el M-17 y M-19.