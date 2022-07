“Esta institución no tiene techo”

La habitual reunión del Consejo Directivo de los martes, por esta vez, fue programada para la noche de ayer, la ocasión así lo ameritaba. La sala de sesiones Rafael R. Actis estuvo repleta, y una vez finalizada la misma se inició la ‘vigilia’ para aguardar la llegada de este tan especial 1 de julio. Hubo descubrimiento de dos placas conmemorativas al centenario y luego, los dirigentes de la mesa directiva junto a los del HCD, compartieron una cena en el club Peñarol.

Este medio habló con el presidente de la LRF, Fabián Zbrun, quien indicó: “Es un orgullo muy grande para mí poder estar al frente de la Liga en la conmemoración de su Centenario. Una institución gigante, de la cual no tenemos conciencia de lo grande que es a nivel Provincial y Nacional. Desde el principio de mi segundo mandato como presidente que con la Mesa Directiva, y junto a los clubes, nos estamos preparando para este momento con distintas actividades. Fue tan vertiginoso todo este tiempo que creo que todavía no tuve tiempo de disfrutar este momento”. Y agregó: “Tengo la suerte de estar acompañado de un grupo de gente magnífico que me ayuda a llevar adelante la gestión. Pero nada se podría hacer sin el trabajo incansable de los delegados del Consejo Directivo y de los dirigentes de cada uno de los clubes, a los cuales estoy eternamente agradecido”.



En relación a este nuevo aniversario liguista, un 1 de julio muy significativo, el directivo manifestó: “Haber llegado a los 100 años es fruto del esfuerzo de todos los dirigentes, jugadores, socios, simpatizantes, árbitros, colaboradores y cada uno de los que puso su grano de arena en todos los clubes a lo largo de esta rica historia”. Y luego sumó: “Estoy convencido que estos dos últimos años que atravesamos de pandemia los clubes han cumplido un rol muy importante dentro de la sociedad, algunos cediendo sus instalaciones para albergar enfermos, otros para ofrecer centros de vacunación y todos sirvieron como contención buscando y adaptando sus instalaciones para que nuestros jóvenes puedan tener actividad física y de esparcimiento ante la imposibilidad de salir”.



No son tiempos sencillos y en relación a ello Zbrun apuntó: “Estamos atravesando momentos difíciles económicamente para los clubes, todos sabemos que no es fácil mantener la actividad plena de las instituciones. Por eso mi elogio y el de toda la mesa directiva para los dirigentes de los clubes que hacen un esfuerzo enorme para seguir manteniendo en pie la institución y seguir jerarquizando nuestra Liga”.



Por último, Fabián Zbrun declaró: “No quiero olvidar de agradecer a los dirigentes políticos de todas las localidades que comprenden esta Liga y que siempre apoyan el trabajo de los clubes, del Senador de este Departamento, Sr. Alcides Calvo, quien acompaña diariamente a los mismos y celebro la decisión política de nuestro gobernador de aprobar la competencias de las Copas Santa Fe "deportiva", por la cual tuvimos el fin de semana anterior, la posibilidad de recibir en nuestra ciudad de Rafaela todo el Fútbol Femenino, y más allá del duro trabajo que se tuvo que hacer fue una hermosa experiencia. Ojalá sigamos creciendo, es el anhelo de todos y prioridad uno de nuestros dirigentes, está institución no tiene "techo", Que sean 100 años más, querida Liga Rafaelina de Fútbol”.