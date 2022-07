Rige la moratoria de tributos municipales

La moratoria, impulsada por el Departamento Ejecutivo, contempla la situación de los contribuyentes que no pudieron regularizar su situación con el fisco mediante algunas de las tres últimas moratorias (enero/2020, julio/2020 y julio/2021) y abarca: Tasa General de Inmuebles, Contribución por mejoras, Derecho de Registro e Inspección, Convenios de Pagos, Rentas Varias y demás Tasas y Derechos regulados en la normativa tributaria municipal vigente. Se incluyen asimismo las multas por infracciones aplicadas por los Juzgados Municipales de Faltas Nº 1, 2 y 3”.

El Plan entra en vigor este 1° de Julio de 2022 y regirá por noventa (90) días corridos.

Sobre las deudas incluidas, el artículo 3° indica que son las vencidas al 31 de Diciembre de 2021 inclusive, aún cuando se encuentren intimadas, en proceso de determinación, en trámite de reconsideración o apelación ante el Departamento Ejecutivo Municipal o sometidas a juicios de apremio fiscal, así como las incluidas en planes de pago ordinarios y/o especiales caducos.

Quedan fuera del régimen especial “las Multas por: alcoholemia; cruce de semáforos con luz prohibida; violación de las restricciones y demás medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria. Además, los Planes de pago celebrados en el marco de los últimos tres (3) regímenes de regularización.



CONTADO

Para el Pago al Contado, si se abona dentro del plazo de vigencia del presente régimen se reducirán los intereses de todo tipo devengados, de acuerdo a los siguientes parámetros y condiciones:

*Ciento (100 %) por ciento para los períodos comprendidos entre el 1° de Abril de 2020 y el 31 de Diciembre de 2021. El pago en hasta tres (3) cuotas, se asimilará al pago contado, aplicándose igual reducción de intereses solo si se hacer mediante CBU bancario (adhesión al Débito automático en cuenta bancaria).

*Ochenta (80 %) por ciento para todos los períodos adeudados hasta el 31 de Marzo de 2020. El pago en hasta tres (3) cuotas, se asimilará al pago contado, aplicándose igual reducción de intereses solo si se hacer mediante CBU bancario (adhesión al Débito automático en cuenta bancaria).



CUOTAS

De optarse por el acogimiento al plan de facilidades que se prevé a continuación, el mismo tendrá un máximo de treinta y seis (36) cuotas mensuales y se ajustará a las siguientes condiciones:

Reducción de intereses por tributos adeudados a la fecha de formalización del plan:

* Período fiscal 2021 y anteriores cincuenta por ciento (50%).

* Período fiscal 2021 y anteriores sesenta por ciento (60%) adhiriéndose al Débito automático en cuenta bancaria.

Cuotas e intereses por financiación para los tributos incluidos en esta ordenanza:

* Hasta doce ( 12) cuotas, un interés por financiación del uno y medio por ciento ( 1,5%) mensual, sobre saldo;

* Hasta veinticuatro (24) cuotas, un interés por financiación del dos por ciento (2,00%) mensual, sobre saldo;

* Hasta treinta y seis (36) cuotas, un interés por financiación del dos y medio por ciento (2,5%) mensual, sobre saldo.



REDUCCIÓN

DE MULTAS

El pago de contado de las multas incluidas en el artículo 1º de la presente tendrá una reducción del cincuenta (50 %) por ciento sobre su importe. Asimismo, el interesado podrá optar por su pago financiado en hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, en cuyo caso la reducción será del veinte (20 %) por ciento sobre su importe.



100 AÑOS

La actividad legislativa de la víspera continuó con la aprobación de un proyecto de Resolución de los bloques "Frente Juntos" y "Frente de Todos" que declaró de Interés Municipal el Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En los considerandos de la iniciativa se detalla que el 1 de julio del año 1922, Pedro Ercole, Atilio Farinoli, Antonio Ramonda, Andrés Lauze, José Amongero y Ermindo Bertolaccini fueron su fundadores” y “es indudable el aporte que esta institución ha hecho por nuestra sociedad, siendo Rafaela un gran semillero de talentos futbolísticos de primer nivel”.

Igualmente, por una Declaración presentada por los Concejales del Bloque Juntos por el Cambio, el Cuerpo manifestó “su más profundo orgullo y complacencia a la Escuela Nº 479 ‘Cristóbal Colón’ por sus 100 años de vida en la Comunidad educativa rafaelina”.

En ese marco, se felicitó a las autoridades del establecimiento (estuvieron presentes la Directora, Mónica Álvarez, y la Vicedirectora, Adriana Evangelista) y a todo el Cuerpo Docente y Personal No Docente del Establecimiento Educativo por la labor que vienen realizando a lo largo de estos 100 años, en pos de la educación.



EPE: TERRENO

Y EXCEPCIÓN

Por Ordenanza del Ejecutivo se dispuso, la donación a la Empresa Provincial de la Energía de una fracción de terreno de propiedad de la Municipalidad de Rafaela, ubicada en el norte de la ciudad para la construcción de una nueva Estación Transformadora.

La cesión se fundamenta en que dicha Estación Transformadora acompañará el crecimiento poblacional e industrial de la ciudad de Rafaela, mejorando a su vez la potencia de Energía Eléctrica actualmente disponible en un 40%.

Se expresa también que para la realización de la obra la EPE a realizará una inversión superior a los $ 600 millones.

A su vez, de manera excepcional, se autorizó "a la EPE y a la empresa contratista adjudicataria la ejecución aérea de 620,00 mts. aproximadamente, de Línea de Media Tensión por la vera norte de calle H. Vieytes, en el tramo que va desde Avda. Podio hasta calle Colectora - Avda. Ángela de la Casa.

Vale recordar que las normativas vigentes establecen que el tendido de línea de esta característica debe ser soterrada, pero en este caso existe la imposibilidad o inconveniencia técnica de enterrar la línea debido la existencia de un Gasoducto de Media Presión propiedad de Litoral Gas paralelo a la traza planteada.



REGISTRO

Luego de un tiempo de evaluaciones y consultas, el Concejo, a propuesta del bloque "Juntos Por El Cambio", aprobó la creación de un "Registro Digital de Dadores Voluntarios de Sangre" en el ámbito de la Secretaría Desarrollo Humano del Gobierno de Rafaela.

En los considerandos de la Ordenanza se indica que la inscripción a este registro “será de carácter voluntaria y gratuita, y se realizará de forma digital a través de la página oficial del municipio, fomentando su accesibilidad”.

En los objetivos de la norma se establecen: confeccionar una base de datos de potenciales donantes de sangre para que sean convocados cuando la autoridad sanitaria pertinente requiera de la donación; facilitar y agilizar la búsqueda de donantes de sangre en cualquier período de tiempo; incrementar el número de donaciones en la ciudad, para abastecer y solventar los procedimientos de autotransfusión, reposición, donación espontánea, sujetos a las necesidades médicas de los pacientes; promover la donación voluntaria, habitual y gratuita de sangre; y brindar un servicio de información sistematizada a los agentes sanitarios, entidades públicas.

En este tema sorprendió la abstención del concejal Martín Racca, quien luego de argumentar fuertemente a favor del Registro se abstuvo en la votación que contó con la total aprobación del resto de sus pares.



OTROS PROYECTOS

APROBADOS

Una Minuta de Comunicación de Juntos por el Cambio por la que el Cuerpo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal intervenciones viales a fin de disminuir el riesgo de accidentes en las intersecciones de calle Beltramino con Avda. Fader y Rafael Actis, debido a la confluencia de calles de doble circulación con un importante caudal de vehículos, ya que las tres son arterias troncales que atraviesan los barrios Pizzurno, La Cañada y 2 de abril.

En el tramo final de la reunión legislativa se sancionó una Ordenanza del oficialismo que solicitaba la subdivisión de una fracción terreno para que una de sus partes pase como donación al Estado municipal a cambio de una deuda que sus propietarios mantienen por Contribución por Mejoras. También tuvo luz verde una modificación presupuestaria ejercicio 2022, que redistribuye recursos entre distintas áreas municipales.



SIGUE EL MISTERIO

A las 10 de este viernes concurrirán al Concejo técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional de Regional Rafaela para informar a los ediles acerca de la evaluación que realizaron sobre el impacto que tuvo el cambio a sentido único de circulación en avenida Italia al norte de avenida Brasil, una alteración que provocó la airada reacción de vecinos del sector.

El informe, cuyo contenido viene siendo demorado por el Ejecutivo en su difusión, es muy esperado por los residentes reacios a la modificación y, junto a los concejales opositores, vienen reclamando conocer.

Lo llamativo es que según lo anunciado por el Gobierno municipal, que encargó el trabajo a la UTN, las conclusiones son respaldatorias de la decisión que se adoptó por lo tanto no se explica la dilación.

Todo parecía indicar que finalmente, esta mañana, el informe iba a tomar estado público, pero en la tarde de ayer se hizo saber que, a pedido del Ejecutivo, el encuentro estará vedado a la prensa (se supone que también lo será para los vecinos) lo que aumenta las suspicacias y lleva a preguntarse cuál es la razón por la que se sigue ocultando un información que avalaría la intervención.