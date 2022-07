El secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Marcos Aviano, confirmó en las últimas horas que el programa Billetera Santa Fe se mantendrá hasta diciembre de 2023. Sin embargo no dio precisiones acerca de la posibilidad de modificar el reintegro actual de 5.000 pesos mensuales por usuario. Ese monto es el original establecido allá por el verano de 2021. Cabe destacar que Billetera Santa Fe es un programa que fue exitoso desde un principio ya que sirvió y sirve para empujar a la economía santafesina, y en los hogares se siente ya que mejora el poder de compra, sustancialmente en los de menores ingresos. Es un claro plan de incentivo al consumo de los hogares.

Aviano brindó un informe sobre el comportamiento de los consumidores en Santa Fe y explicó: “Con los datos del Ahora 12 y Billetera Santa Fe, la provincia está tercera en facturación y segunda en consumo per cápita. Con un corte de ticket en el orden de los 16.000 pesos. Todavía el consumo sigue siendo de crecimiento. El contexto de complicaciones en lo inflacionario pone en debate si eso se va a seguir consolidando en lo que resta del año”.

Y en relación a Billetera Santa Fe, se le preguntó si el programa va a ampliar el descuento por encima de los 5.000 pesos actuales que son el tope de reintegro: “Eso está siempre en análisis, pero hoy no tengo la confirmación de que eso ocurra”.

Billetera Santa Fe es una plataforma virtual para pagar bienes y servicios de la provincia a través de un código QR. El sistema tiene como objetivo fomentar el comercio interno en el territorio santafesino. Lo cierto es que BSF fue lanzado por el gobierno provincial el 12 de enero de 2021 y reintegra el 30% o el 20% (según el rubro) de la compra a los consumidores finales con un límite de devolución de 5.000 pesos por mes (las devoluciones son a las 48 horas hábiles de realizada la operación). Los reintegros son en compras de alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, muebles, librería, bares, restaurantes, farmacias y turismo. Si bien el plan arrancó por esos tiempos tímidamente y sin mucha promoción en pleno verano de 2021, en poco tiempo fueron los propios consumidores quienes se lo apropiaron por el beneficio que significa para sus bolsillos. Y fueron ellos quienes reclamaron a los comercios de cercanía a los que habitualmente asisten que incorporen este sistema de pagos. Así, un año y medio de lanzado, Billetera Santa Fe tiene actualmente 1.600.000 usuarios y hay 34.000 comercios adheridos en toda la provincia.



DESCUENTOS

Los reintegros son del 30% en alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, muebles, librería, bares/restaurantes, farmacias y turismo; y del 20% en productos electrónicos. Todos los días: alimentos, farmacias, bares/restaurantes y turismo. Lunes, martes y miércoles en el resto de los rubros.