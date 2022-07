Jornada sobre los desafíos del trabajo docente en la vuelta a la presencialidad

La jornada se titulará “Trabajo Docente y regreso a la presencialidad en la Universidad: tensiones, posibilidades y desafíos” y está organizada de manera conjunta por las tres Facultades que forman parte de esta Universidad Pública: Facultad de Cultura, Educación y Conocimiento; Facultad de Sociedad, Estado y Gobierno; Facultad de Tecnología e Innovación para el Desarrollo.

La Pandemia por Covid-19 y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio del conjunto de la población, demandó la implementación de acciones y un sostenido compromiso de diversos sectores y actores sociales para poder transitar solidariamente ese inédito escenario. Esta adversidad, sin embargo, permitió reconocer las potencialidades y capacidades de las universidades públicas y sus planteles docentes y no docentes para sostener las propuestas formativas y diseñar nuevas estrategias para atender las necesidades y demandas emergentes.

El objetivo del encuentro es generar un espacio de reflexión y debate profundo en torno a las modalidades y formatos que adquieren los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones universitarias, que históricamente y por tradición se caracterizaron por sostener propuestas preeminentemente presenciales. El encuentro se propone analizar y proponer alternativas viables - educación a distancia, bimodal, híbrida, virtual, mediada, remota, semipresencial, etc. - que posibiliten avanzar hacia distintos tipos de propuestas con diversidad de encuadres y modalidades. En este marco resulta fundamental fortalecer las instancias de formación y capacitación docente a nivel institucional e interinstitucional, como al interior del sistema universitario nacional, como requisitos necesarios para enfrentar los desafíos presentes y futuros.



Disertantes

Mg. Roxana Puig

Directora Nacional de Gestión Universitaria. Ex secretaria académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, realizó estudios de posgrado en la Maestría en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es doctoranda del Programa Interinstitucional en Educación de las universidades nacionales de Lanús, Tres de Febrero y San Martín. Es profesora adjunta ordinaria de la Universidad Nacional de Lanús, y fue directora de la Licenciatura en Educación y del Ciclo de Complementación Curricular en Gestión Educativa en la misma universidad.



Mg. Jorge Steiman

Asesor de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria y pedagogo especializado en didáctica en la Educación Superior. Es profesor para la enseñanza primaria, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, Magíster en Didáctica y Doctor en Educación. Ex director Nacional de Gestión Universitaria (2008 – 2015).

Autor de los libros: Las Prácticas de Enseñanza -en análisis desde una didáctica reflexiva, 2018. Más Didáctica (en la educación superior), 2008; ¿Qué debatimos hoy en la didáctica? Las prácticas de enseñanza en la educación superior, 2004; entre otros numerosos trabajos.