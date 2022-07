Nueva muestra inaugurará en LUOGO galería

En la exposición, se podrá ver y recorrer la última producción de Lourdes, pinturas y objetos en grandes y pequeños formatos, realizados en estos últimos dos años.

Acompaña la muestra una poesía de la escritora rosarina Julia Enriquez.

Lourdes produce su obra generalmente desde el recuerdo, aunque también registra lugares, objetos. Le interesan los procesos de trabajo, lo confuso, la soledad, la noche. La realidad y fantasía que conforman los paisajes. Busca crear atmósferas de espacios habitados y que imagina. La penumbra, las grandes vegetaciones, los escombros, las ruinas de lo que queda y resiste. Le interesa poner en manifiesto una mirada sensible de los espacios que permanece, donde la observación juega un rol fundamental. Lo cotidiano se alimenta de la magia.

Ella misma nos cuenta “Me gusta pensar en una pintura espectral donde todo flota y existe en un mismo lugar ficticio. Pinto recuerdos que son sueños o sueños que intento recordar, sueños que brotan. Me interesa el misterio que tienen los espacios y objetos, creo que de alguna manera busco hacerles honor. Observo esquinas, miro frazadas, muebles, vajilla. Objetos y lugares que esconden cosas: secretos, sentimientos, historias. Una información no dada que me intriga y un relato que siempre tengo que completar. Los misterios míos y mis historias y las del resto, historias que tampoco están completas. Un homenaje a mis secretos y los del mundo”

La muestra se podrá visitar desde hoy, a partir de las 20 hs., y hasta el 26 de agosto (25 de mayo 1199, esquina Mainardi) de martes a viernes de 16 a 20 hs. La entrada es libre y gratuita.