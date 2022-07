Comenzó a funcionar la guardia pediátrica en el nuevo hospital

El intendente Luis Castellano, junto al equipo de salud de la ciudad, recorrieron ayer la Guardia Pediátrica que funciona en las instalaciones del nuevo Hospital de Rafaela, ubicado en la calle Presidente Frondizi y 25 de Mayo.



TRASLADO

“Estamos satisfechos por la forma en que se llevó a cabo todo este traslado, sin inconvenientes, con los servicios funcionando y comenzando a atender niños y niñas en la guardia. Hoy tenemos internados once chicos y han comenzado a llegar algunos más a la guardia”, manifestó el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci. “Contamos con equipamiento de alta tecnología puesto a disposición de los niños de Rafaela y la Región. Son salas con estructuras que hasta el momento no contábamos en la ciudad, para brindar esta calidad de atención. Y estamos muy satisfechos con eso”, detalló.

Asimismo, aclaró que “la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) todavía se encuentra funcionando por cuestiones técnicas en el Hospital “Doctor Jaime Ferré”, en calle Lisandro de la Torre”. “En el Hospital atendimos siempre a todos los niños, sin distinción de coberturas de obra social y los esperamos para ser atendidos si así lo necesitan”, recalcó el Director. Con respecto al personal, Scarinci, contó: “Se conformaron los planteles de trabajo. Tenemos 60 personas entre profesionales, técnicos y servicios generales, trabajando en este anexo del nuevo hospital”.



ANHELO

“Estamos atravesando una semana histórica para la salud pública de Rafaela. Un anhelo enorme que teníamos desde muchos años de gestión, donde hoy se ve puesto el primer mojón, con esta posibilidad de tener los primeros once niños internados en el Nuevo Hospital, la apertura de la pediatría y empezar a transitar por estas instalaciones, por las cuales Rafaela peleó y gestionó tanto, y que a partir de las decisiones del Gobernador Omar Perotti, podemos empezar a darle concreción”, destacó Castellano. “Un trabajo enorme que han hecho Emilio Scarinci, Myriam Villafañe y todo el equipo de salud para hacer este traslado. Estamos en un proceso de transición que nos va a llevar mucho tiempo, porque aún está en etapa de adjudicación toda la última etapa del hospital. Vamos a trabajar para que este bloque sea no solo pediatría, sino también neo e internación”, agregó. Además, “la sensibilidad con la cual Rafaela toma la posibilidad de tener este nuevo lugar para el área de pediatría. Todo me parece muy importante porque claramente hay una gran falencia en la ciudad y hoy empieza a encontrar un camino hacia la solución”.



ADJUDICACIÓN

“Hemos tenido una reunión con todo el equipo de arquitectura, con el Gobierno Provincial, el equipo de salud, corrigiendo algunos detalles para que ya se pueda pensar en la adjudicación de la obra. Detalles que tienen que ver con el funcionamiento, con la coordinación de acciones entre este hospital y el viejo nosocomio, que va a seguir funcionando. Y cuando analizábamos todos esos detalles, nos dimos cuenta cuánto ha crecido la salud pública en la ciudad, a partir de los dos años de pandemia, que todavía continúa, pero cuántas funciones más recaen sobre la salud pública. Esto requiere análisis permanente, modificaciones funcionales y fundamentalmente, la coordinación que existe entre el “Jaime Ferré” y este nuevo hospital”, continuó el Intendente.



DIA HISTÓRICO

“Es un día histórico no solo para Rafaela, sino para toda la región. Estamos hablando de que en 105 años, estamos inaugurando un nuevo hospital. Hoy la ciudad y la región tienen la posibilidad de tener un hospital nuevo de alta complejidad. La ciudad y la región lo merecen porque imaginemos los cambios que se produjeron en más de cien años en todos los niveles. Claramente es un día histórico y de suma importancia para Rafaela y toda la región porque es un hospital regional”, enfatizó Castellano.



IMPACTO

Con respecto a la llegada del Hospital al barrio, el Intendente dijo: “Uno siempre tiene que pedirle disculpas a los vecinos por todo el proceso de construcción, que todavía va a seguir. Hay camiones permanentes, maquinarias. Hubo una transformación importante, pero hoy claramente es una arquitectura de primer nivel”. “El movimiento del Hospital es tranquilo, silencioso, no genera inconvenientes para la transitabilidad. Se encuentra enclavado en el sector norte de la ciudad, donde se da la mayor necesidad de salud pública. Termina siendo un hito importantísimo a nivel urbano en todo el sector norte de la ciudad, donde el Estado ha traccionado con inversiones, con la Guardia Urbana, el Hospital, la escuela, la ciclovía, el camino hacia el autódromo, todos los planes de vivienda donde se han empezado a construir las 48 viviendas. El Estado lidera el proceso de urbanización para que la ciudad sea equilibrada”. “En el Sur están los desarrollos inmobiliarios privados que han generado todo un proceso en el cual el Estado acompañó. Acá, el Estado lidera el proceso de inversión para que la ciudad se equilibre”, sumó.



COORDINACIÓN EN SALUD

“A nosotros nos gusta hablar de un proceso de coordinación, entre la salud pública y la salud privada. Lo que está claro es que nosotros como Estado, tenemos una responsabilidad mayor porque tenemos que velar por la salud de toda la población. Claramente, la pediatría y la salud de los niños viene de un déficit desde hace mucho tiempo, y era muy necesario que la salud pública tome este rol importante. Siempre esperamos que el privado también pueda hacerse cargo de la parte que le corresponde, que podamos coordinar acciones y que fundamentalmente, le demos a toda la ciudadanía, salud de calidad”; finalizó Castellano.



DESCENTRALIZACIÓN

Por su parte, la directora de la Región de Salud Rafaela, Eter Senn, indicó: “Se va a descentralizar la guardia pediátrica de nuestro querido “Jaime Ferré”, con todos los recursos humanos que necesitábamos y todo el equipamiento de alta tecnología, con una capacidad que supera ampliamente lo que teníamos dentro del hospital. Esto se debe a un proyecto de políticas públicas de salud que decidió el gobernador Omar Perotti cuando en la primera ola de Covid, necesitábamos camas y se decidió terminar este ala en el sector de la estructura que estaba disponible”. “Con este sistema pretendemos la atención de toda la población de forma integral, asegurando la equidad, accesibilidad al sistema y sobre todo calidad en la atención”, remarcó.

En cuanto a infraestructura, detalló: “Son 16 camas, más seis camas de observación con shock room. Va a haber dos médicos pediatras en atención las 24 horas de forma permanente. Las salas de internación cuentan con las mismas personas que estaban atendiendo en el otro edificio, y se incorporó personal médico pediátrico, técnicos radiólogos, técnicos en laboratorio, choferes y servicios generales más los administrativos”. “La mayoría de los técnicos radiólogos son los que trabajaron en la primera ola de Covid. Los de laboratorio empezaron a mediados de mes a capacitarse en el Hospital, al igual que los administrativos. Los servicios generales también fueron capacitándose en todo este período. Estamos reforzando la disponibilidad de médicos”; detalló Seen.

Para finalizar, la directora de la Región de Salud Rafaela, se refirió a la inversión de la obra: “Se invirtieron 309 millones de pesos, 65 millones de pesos destinados a tecnología y equipo de usos médicos, informáticos, electrodomésticos, mobiliario; y un aporte de la Provincia de un móvil para trasladar los insumos entre el centenario Hospital y el nuevo nexo”.