"Yo no puedo indultar a Sala"

A horas de haber viajado a la provincia de Jujuy para visitar a la referente de la Tupac Amaru, quien permanece hospitalizada por un cuadro de trombosis, el presidente Alberto Fernández afirmó que no puede "indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales".

"Yo le pido a todos los compañeros que me piden que indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala porque ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia (Gerardo Morales. Yo no puedo hacerlo", enfatizó Fernández.