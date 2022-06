"El problema del gasoil no se arregla con un paro"

El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer el paro que anunciaron las entidades del campo agrupadas en la Comisión de Enlace por la falta de gasoil, y consideró que ese problema "no se resuelve" con una medida de fuerza, ya que -según resaltó- falta combustible en "todo el mundo".

"El Gobierno les está dando gasoil, el mayor costo de importaciones en energía es gasoil. Lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, no es que le falta a la Argentina", resaltó el jefe de Estado.

"En la Argentina le falta más por dos motivos: el incremento de la producción hace que se consuma más energía. Nosotros pasamos en el verano la mayor demanda de energía eléctrica de la historia y la pasamos, y hace dos semanas pasamos la mayor demanda de gas de la historia y la pasamos. Ahora no tenemos la cantidad de gasoil necesaria producida en la Argentina ante un crecimiento y demanda tan grande como se está demandando hoy", resaltó el mandatario nacional.

En declaraciones al canal C5N, Fernández sostuvo que "está claro que ese problema (la falta de gasoil) lo tenemos y está claro que tomamos medidas para resolverlo, que es que se corte el gasoil con más cantidad de biodiesel".

"Pero ese problema no se arregla con un paro, no se arregla así porque no es un problema que tiene la Argentina, es un problema que tiene el mundo, que no sabe dónde comprar más energía", subrayó el Presidente sobre el cese de comercialización que anunció la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) - integrada por la Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro- para el próximo 13 de julio. (NA)