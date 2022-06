Alberto Fernández habló de "golpes de mercado" y pidió silencio a la oposición

El presidente Alberto Fernández lanzó ayer duras críticas a los dirigentes de la oposición y rechazó sus cuestionamientos sobre el rumbo de la economía, al tiempo que les reclamó que "se callen" y habló de "golpes de mercado". En declaraciones al canal C5N, al ser consultado sobre si pensaba que había sectores que buscaban dar un golpe de mercado, contestó: "Seguramente que es así, pero ya sabemos con qué bueyes aramos".

"El otro día cuando Cristina (Kirchner) en el acto de YPF mostró lo que decía de (Nicolás) Dujovne, que decía que una de las fortalezas que tenía la Argentina era el bajo endeudamiento, y desde el día que dijo eso miren que es lo que sucedió en la Argentinas hasta el día que se fue Dujovne: sumirnos en una deuda impagable, no pudieron ni pagar la deuda en pesos que la tuvo que reperfilar Lacunza", resaltó.

Fernández envió un mensaje a la oposición: "Lo que pido es seriedad, sensatez, lo que les pido a estos personajes que tuvieron la ocasión de gobernar, que dejaron al país sumido en la situación que lo dejaron, de pobreza y endeudamiento, les pido que simplemente reflexionen y que la mejor manera de ayudarnos que tienen es no opinando".

Sobre la suba del dólar en las últimas semanas, el Presidente señaló: "¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad. A mí no me pidan gestos de convicción porque yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer".

"El problema que tenemos es que la economía crece mucho, en ese contexto hay un escenario en que la inflación nos complica, he escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación, todos tenemos que trabajar juntos para anclar las expectativas sobre la inflación", indicó.

Y aseguró: "Hay un sector de la política argentina que nos ha dejado el peor escenario económico que podríamos tener, el macrismo lo que hizo fue un daño inconmensurable que hoy todos los líderes del mundo lo ven. Por favor les pido, yo no les pido que me ayuden, les pido por favor que se callen, porque confunden, generan expectativas adversas y lo que en la Argentina necesitamos es poder seguir en el camino del crecimiento respetando el programa económico que nos hemos fijado".

"Entiendan que hay que resolver un problema que tiene la Argentina, que está inmersa en un mundo que tiene un enorme problema que se llama guerra, que nadie lo considera en la Argentina, pareciera que la guerra es un tema ajeno, que está ocurriendo en otro planeta. El día que el mundo se globalizó y pasamos a ser parte todos de una gran aldea ese día nos tuvimos que hacer cargo, y lo que está pasando en Ucrania tiene un efecto devastador en la economía mundial, y devastador en materia inflacionaria y mucha de la inflación que tenemos en consecuencia de esa importación", afirmó el Presidente.

Además, se refirió a la restricción a las importaciones y sostuvo: "El trabajo que tenemos que hacer desde el Estado para ayudar a la inflación pasa por contener el déficit fiscal y llevarlo a la baja, porque es algo malo, no es un problema de derecha o se izquierda. Hubo momentos en que tuvimos que ir al déficit, como la pandemia, pero no podemos vivir eternamente con déficit, tenemos que ir paulatinamente reduciéndolo".

A la vez, agregó: "El único presidente que puso multas por desabastecimiento fue primero Perón y después Alberto Fernández, eso lo estamos haciendo".

En tanto, al hablar del próximo año, señaló que en el Frente de Todos debería haber una interna para definir candidatos en todos los cargos y se anotó para participar de la interna presidencial. "No hay peor peronismo que el peronismo quieto, inmovilizado. El mejor peronismo es el que está movilizado, que discute, que compite, que debate. Como digo el mejor peronismo debo decir el mejor progresismo. El progresismo silenciado para un gobierno no es un buen progresismo. Un progresismo que debata, que proponga ideas y que acepte las síntesis es un progresismo muy valioso. Nada puede ser mejor para un candidato que el hecho de que lo haya elegido la gente y que eso no sea un acuerdo super estructural. lo mejor que nos puede pasar es eso, nadie debe ofenderse por eso", agregó. (NA)