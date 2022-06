Provincia y Nación firmaron los convenios para regularizar la deuda por coparticipación

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti y el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunciaron ayer la firma de convenios para regularizar la deuda de coparticipación, luego de la reunión que mantuvieron con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perotti precisó que “la deuda se ha actualizado, y al día de hoy -por ayer- el monto llega a los 151.800 millones de pesos, que serán cancelados con bonos actualizables por CER”; y destacó que esto es “el cierre de varios meses de trabajo con los equipos de la provincia y del Ministerio, detrás de llegar a un acuerdo ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, a fines del año pasado”.

A continuación, el gobernador señaló que “para nosotros es la instancia final de un proceso que tuvo a la provincia de Santa Fe en un reclamo de largo tiempo ante la Nación”, que comenzó con el “reclamo administrativo que iniciara el ex gobernador Jorge Obeid, la presentación ante la Corte Suprema que hiciera el ex gobernador Binner; y un proceso donde Santa Fe a lo largo del tiempo mantuvo esa vocación intacta de alcanzar un acuerdo detrás de lo que entendía un legítimo reclamo”, dijo.

Por último, el mandatario santafesino destacó que “llegar a esta instancia ha sido un compromiso asumido por el presidente de la Nación en su campaña; y nos permite regularizar una situación y alcanzar un acuerdo en el que resguardamos el valor de la deuda”.

Por su parte, el ministro Guzmán explicó que “estos convenios son para regularizar la situación de deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe, sobre la cual ya había un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con estos convenios se acordó un esquema de servicios de desembolso del pago de la deuda con la provincia de 132 mil millones de pesos. Junto a esto también se regulariza una situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos y sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación”, expresó el funcionario. “Consideramos que este es un buen resultado para regularizar esta situación, y que permite seguir dando pasos para fortalecer la recuperación productiva que en la provincia de Santa Fe, vemos que es fuerte desde el empleo. Junto al gobernador seguimos trabajando para potenciar este sendero de crecimiento con generación de empleo por el cual está la Argentina”, concluyó el ministro de Economía.



LARGO CAMINO

El juicio entre la provincia y el Estado nacional se originó a partir de descuentos indebidos por coparticipación efectuados entre los años 2006 y 2015.

En diciembre pasado, Perotti se entrevistó con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para llevarle "la presentación formal después del fallo de la Corte Suprema para instrumentar el cumplimiento de la sentencia”. En esa reunión, el gobernador santafesino había mencionado que el monto “supera los 132.000 millones de pesos en el cálculo que se realiza con el último fallo de la Corte, estableciendo la tasa de actualización”.

Según había publicado La Capital, el caso se remonta a 1992 cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmó con las provincias el primer pacto fiscal. Por ese acuerdo, la Nación pasó a detraer el 15 por ciento de los recursos tributarios previos a la coparticipación a las provincias con el objetivo de financiar la seguridad social. Nueve años después, con el mismo ministro pero ya bajo el gobierno de Fernando De la Rúa, la Nación decidió unilateralmente por decreto deducir, por parte de la AFIP, un porcentaje de los recursos girados a la provincia (a valor actual 1,9 por ciento).

Con respecto al descuento del 15 por ciento, fue la cláusula primera del pacto fiscal de agosto de 1992 y prorrogada sucesivamente en diversos pactos federales. En una de esas prórrogas, el Estado extendió a partir de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante la ley 26.078, cuyo artículo 76 fue declarado inconstitucional en el fallo de la Corte.

En ese momento, Santa Fe no firmó el pacto, por lo cual reclamó la devolución de los fondos. Tras una serie de pasos administrativos, el gobernador Hermes Binner presentó en el 2009 la demanda ante la Corte Suprema. En 2010 hubo una audiencia pública en Buenos Aires para analizar el diferendo, en la que los ex gobernadores Jorge Obeid y Carlos Reutemann avalaron el reclamo.