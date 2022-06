La UNRaf recibirá equipos científicos

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este miércoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del acto de entrega de los primeros equipos científicos, en el marco del Plan Federal Equipar Ciencia. La actividad fue encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, en IFIBYNE (UBA-CONICET), Ciudad Universitaria.

En la oportunidad, Perotti, expresó su satisfacción porque “fueron muchos años detrás de una ley que pueda garantizar el financiamiento para el sector científico-tecnológico, una ley que otorgue previsibilidad y certeza al sistema. Esa ley se pone en marcha y Santa Fe es una beneficiaria en todas sus universidades: la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf); el Conicet, sus centros tecnológicos en la provincia y las delegaciones del INTA e INTI. Sin dudas, esto nos da una señal muy clara de que esos recursos van a aumentar la fortaleza del sector científico-tecnológico”, sostuvo el gobernador.

“Estos equipos -continuó Perotti- no van a duplicar esfuerzos, sino que van a completar acciones. Esto es parte de lo que buscamos con el accionar de la provincia, que esa presencia del sistema científico en Santa Fe tenga los niveles de coordinación y vinculación que nos permitan no solamente hacer mejor y más ciencia, sino que también que esa ciencia se vincule con los sectores productivos para poder tener allí más posibilidades de valor agregado. Tener valor agregado significa más ocupación para nuestra gente, retención de talentos y posibilidades de tener nuevos productos hacia el mundo”, agregó el mandatario santafesino. Y amplió: “Por eso estamos aquí, acompañando esta decisión del Gobierno Nacional para seguir creciendo en el sector científico-tecnológico de Santa Fe, que es uno de los aportes centrales al desarrollo de la Argentina”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió un mensaje a través de un video en el cual remarcó que “el apoyo que hoy estamos dando es de infraestructura, instrumentos, máquinas, que van a hacer más fácil la tarea de la investigación. Es la inversión más grande que se ha hecho en la historia de Argentina en materia de ciencia y tecnología”. Luego, mencionó que “aunque no estoy allí, sepan que estoy con cada científico, científica, investigador, investigadora, becario y becaria, todo mi apoyo y les pido toda la fuerza que tienen, que es mucha, y que tanto bien le hacen al pueblo argentino”.