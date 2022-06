El ingreso de un asalariado cubre el 70% de una canasta alimentaria

El ingreso promedio de un asalariado apenas cubre el 70% de una canasta alimentaria para la subsistencia de una familia tipo durante un mes. La conclusión surge de información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con datos referidos al primer trimestre del año.

El organismo difundió hoy su trabajo sobre "Distribución del Ingreso" en el país, que habitualmente tiene tres meses de rezago por la complejidad en su elaboración.

Según el INDEC, el ingreso promedio de un asalariado al 30 de marzo de 2022 se ubicaba en $ 64.755 pesos, mientras que la canasta básica alimentaria para la misma fecha ascendía a $ 89.960. De esta forma un sueldo promedio alcanza para cubrir el 72% de ella.

Este universo comprende a los empleados asalariados registrados y a lo no registrados, que llegan a un total de 9.042.654.

Los formalmente inscriptos estaban en mejor situación ya que tenían ingresos a $ 79.880, mientras que los no registrados obtenían $ 36.631.

El mismo informe señaló que los varones tuvieron un ingreso promedio de $75.552, mientras que el de las mujeres fue de $54.205. Los datos posteriores a marzo permiten inferir que la situación pudo haberse complicado, debido a que la suba de precios fue superior a la de los ingresos pese a los esfuerzos del gobierno para contenerlos.

El trabajo precisó que el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.072.997 personas, alcanzó los $39.644, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $29.500.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $61.843 y un ingreso mediano de $50.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $23.443. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) es de $60.165, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a $142.016. (NA)