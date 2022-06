Argentina enfrenta a Venezuela

El seleccionado argentino de básquetbol visitará hoy a su par venezolano por la quinta fecha de la Eliminatoria del Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia 2023. El encuentro comenzará a las 20.10, de Argentina, en Puerto La Cruz, con transmisión de TV a cargo de TyC Sports.

Argentina tiene un récord de tres victorias y una derrota en el grupo A, mientras que Venezuela cuenta con cuatro éxitos en igual cantidad de presentaciones. El partido será importante para el equipo nacional, que ya tiene asegurado su pasaje a la siguiente fase, con el objetivo de arrastrar una mayor cantidad de puntos de cara a la ronda próxima, donde se medirá con los combinados de la zona C, de la que ya pasaron Canadá y República Dominicana y resta Bahamas o Islas Vírgenes.

"Tenía muchas ganas de venir por lo que pasamos en Tokio, que no fue nuestro mejor torneo y terminamos con la sensación de que queríamos volver a trabajar. Es un nuevo proceso, un nuevo entrenador, sin Luis Scola, y eso significa mucho para todos, para toda la selección argentina”, destacó el base Facundo Campazzo, que espera ofertas de la NBA y Europa.

“Me puso muy contento. Es un orgullo ser capitán de la selección. Nunca me lo puse a pensar más fríamente. Es como que pasó y siguió todo, ya que estaba en plena competencia en la NBA. Pero nunca pude frenar para pensar en el privilegio y orgullo que significa", valoró el cordobés.

En la segunda ronda serán dos zonas de seis seleccionados en cada una, que se enfrentarán en las ventanas de agosto y noviembre de este año y febrero del 2023 para definir las tres plazas por grupo, a las que sumará el mejor cuarto para dar un total de siete clasificados. Argentina cerrará su participación el domingo 3 de julio contra Panamá como visitante.