Reafirman que lo correcto es construir el Jardín en el playón de la Escuela Languier

La semana anterior, el Gobierno local envió un proyecto de Ordenanza al concejo solicitando la donación a la Provincia del predio ubicado en la esquina de las calles Eduardo Chiarella y Nuestra Señora de Guadalupe, pero esa fracción fue donada al Estado municipal con cargo de un espacio público.

La queja de los vecinos se hizo oír, la plantearon en el Cuerpo legislativo ante ediles y funcionarios y propusieron que el Jardín se edifique en el playón de la Escuela Languier. El Ejecutivo tomó la sugerencia y ahora evalúa técnicamente que se pueda concretar en ese lugar.

Ante estos hechos, los vecinos y la Comisión Vecinal de barrio Belgrano mantuvieron reuniones para analizar la situación y dieron a conocer un comunicado en el que dejan sentada su postura. De igual manera, aprovechan para formular algunos reclamos para la mejora del barrio.

A continuación el texto hecho llegar a nuestra redacción con las siguientes conclusiones:

La construcción del Jardín de Infantes es aceptada y solicitada por la totalidad del barrio, y se inscribe en un idea estratégica de que sea una parte más del Polo Educativo cuyo centro es la Escuela Languier.



VISTO BUENO

DEL MUNICIPIO

Hay múltiples razones para ello: sociales (en lo que respecta a que los grupos familiares tienen enormes dificultades cuando los chicos concurren a escuelas distantes entre sí, y el crecimiento demográfico del barrio es mayor en el este, no en el oeste donde lo proponía el Municipio), de planeamiento estratégico de las vías de comunicación en el barrio (tanto en cuanto a organización de corredores escolares seguros como de vías de acceso y salida del barrio para los chicos de otros barrios conformadas sobre Las Colonias-avenida Santa Fe- Aconcagua-Brasil-Montes de Oca; así como el recorrido del transporte público de pasajeros)

En lo educativo, a la construcción del Jardín se suma la necesidad de titularizar el Jardín, porque hoy es un anexo del Jardín del barrio Villa Rosa; atender las necesidades de la Escuela Languier, que recupera el espacio hasta ahora cedido para el Anexo actual y que debe recibir la construcción de un nuevo y mejor playón deportivo en el lote de Las Colonias y Montes de Oca, y atender la necesidad de una Escuela de Enseñanza Media, ya que hay una población escolar que es numerosa y que hoy debe repartirse entre otros barrios e incluso Bella Italia

Por lo expuesto, la conclusión es que el emplazamiento del Nuevo Jardín en el terreno municipal que hoy ocupa el Playón adyacente a la Escuela es lo correcto. La comunidad educativa tanto del Jardín como la Escuela se han manifestado de acuerdo, naturalmente sujeto a la aprobación de las autoridades de Educación. El Ejecutivo municipal nos ha comunicado su visto bueno preliminar, dependiente de los detalles catastrales y de la aprobación formal de la Regional de Educación, de manera que de no haber inconvenientes, esperamos se tome la decisión definitiva en ese sentido.



PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

No es de menor importancia la visión estratégica de planeamiento de espacios verdes, arbolado, cuencas hídricas, es decir, las cuestiones que hacen al ambiente: se insiste que el destino del espacio de Chiarella y Guadalupe debe respetar el cargo de donación original, es decir de espacio verde público -no plaza seca-. Se recuerda una vez más que los vecinos organizados solo necesitan la aprobación del Municipio, ya que el diseño, ejecución y financiación correrían por cuenta de privados y no del Estado municipal.

El cuidado y planificación del ambiente en general del barrio está íntimamente ligado entre otras cosas a la resolución tanto de esta Plaza como de la correcta solución que se dé a los problemas planteados por el nuevo loteo Belgrano, centro geográfico del barrio. Así como el Ejecutivo planteó al Concejo municipal entre las dificultades del emplazamiento original del Jardín de Infantes la relación existente con los procesos judiciales que se desarrollan sobre el loteo, también de su solución dependen eventualmente otra Plaza, colectora sobre avenida Santa Fe, apertura correcta de calle Martini en todo su recorrido, correcta disposición definitiva de las cuestiones hídricas, etc.



RECLAMOS

En otros aspectos, en las reuniones mantenidas se remarcó también la necesidad de atender el déficit de servicios pendientes de solucionar:

- La red cloacal está saturada y hace más de 8 años que crea problemas sanitarios sobre calle Las Colonias y Montes de Oca. Asimismo, falta todo el servicio en el sector este del barrio. Hay conciencia de las dificultades en solucionar los problemas y en emprender el nuevo tendido de redes cloacales en el este del barrio, pero no es imposible comenzar a planificar seriamente las soluciones

- Está en estudio la justificación para ampliar el trayecto del transporte urbano de pasajeros para incluir Paseo del Este.

- Se espera también que en la próxima etapa de pavimentación de calles se incluyan definitivamente por lo menos las cuadras de avenida Brasil faltantes. La gestión vecinal permitió solucionar los inconvenientes históricos en el registro de oposición por los campos linderos hacia el norte que alguna vez dificultaron su pavimentación.

La avenida Providenti, centro neurálgico del barrio, debe ser objeto de permanente mantenimiento y mejora. Se planifican inicialmente mejoras de la iluminación, canteros centrales y garita del colectivo municipal.



RECONOCIMIENTO

Las dificultades de infraestructura y equipamiento del edificio sede de la Vecinal, descritas en el inicio de la presente gestión son graves, pero han empezado a solucionar y hay un claro compromiso de la Municipalidad coordinado por el equipo de atención de Vecinales de colaborar en todo lo posible