Este miércoles se llevó a cabo una nueva capacitación de RCP y Primeros Auxilios en el marco del recorrido de Rafaela en Acción. En esta ocasión, el lugar fue el club San Gabriel que se encuentra ubicado en barrio Amancay. Al igual que en las otras ediciones, los cupos se completaron en pocos días y esto evidencia el interés ciudadano por aprender herramientas que permitan estar preparados ante una urgencia o emergencia. La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe; y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; acompañaron la presentación junto a Mauro Lobos, conductor del club; y el profesor del curso, Pablo Petinatti.

Fueron en su mayoría jóvenes los inscriptos en esta estación del dispositivo móvil. Luz, una de las asistentes, relató: “Me inscribí porque me pareció muy interesante. Ya lo hice hace varios años y esta es la segunda vez. Yo me capacito para salvarle la vida a la persona que lo necesite”.

Lorena fue otra de las participantes, quien contó que se enteró por “una publicación y me interesó mucho asistir ya que estoy estudiando Higiene y Seguridad. Esto me ayuda mucho a incorporar más conocimientos a lo que estoy haciendo”.

Manuel por su parte, dijo: “Lo vi a través del Instagram y me anoté porque estoy estudiando la carrera de Enfermería y me pareció algo muy importante, no solo para lo que estoy estudiando sino para la vida cotidiana”.



TODOS LOS AÑOS

El profesor a cargo de la capacitación enfatizó la necesidad de actualizar los conocimientos sobre RCP y Primeros Auxilios todos los años y aclaró que los contenidos son los que establece la Cruz Roja Americana. “Seguramente muchos de ustedes estuvieron ante una situación de emergencia, y si no lo estuvieron lo van a estar. Es muy frustrante no saber qué hacer. Por eso es importante que se capaciten todos los años para poder actuar”, expresó Petinatti. A su turno, Myriam Villafañe agradeció a Mauro Lobos “por abrirnos las puertas y adherir a este programa de capacitación que venimos brindando en los distintos barrios de la ciudad y en los que notamos una gran convocatoria”. "Este miércoles asistieron 60 personas, en su mayoría jóvenes. Entendemos que muchos rafaelinos y rafaelinas deciden realizar el curso porque es una cuestión de necesidad en la vida diaria ya que las herramientas que se brindan se pueden aplicar en un accidente doméstico, en la vía pública, en nuestro trabajo, por ejemplo”, señaló la funcionaria. También valoró el compromiso y la dedicación de Pablo Petinatti, el profesor a cargo de la clase: “Estamos muy contentos como municipio del trabajo realizado y seguiremos ofreciendo estas instancias a lo largo del año”.

Por último, Ignacio Podio destacó el gesto de las instituciones deportivas para sumarse a estas capacitaciones ya que “son muchos chicos y chicas que asisten a ellas y es importante que los profesores y sus familias estén preparados para afrontar urgencias y emergencias”.