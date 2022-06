Fue suspendida jueza que besó a preso en la cárcel

Mariel Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia, el 29 de diciembre de 2021 visitó a un preso en la cárcel de Trelew.

La situación trascendió y se convirtió en un escándalo en enero último, cuando se viralizó un video que había captado el encuentro, en medio del cual la magistrada parecía estar dándole un beso al interno.

Y cada capítulo del hecho difundido a la prensa venía cargado de mayor conmoción, como cuando se conoció que el detenido, Cristian "Mai" Bustos, cumple dos sentencias: por el crimen de su hijastro de 9 meses y por el de un policía.



SUSPENDIDA

Al respecto, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut suspendió a la jueza, a pesar de que la investigación administrativa aún no finalizó.

De acuerdo a Crónica es la primera vez que en la Provincia sureña se da un fallo en ese estado de no conclusión, por lo que se lo considera que fue histórico. Además, fue emitido por unanimidad.



LA MITAD DEL

SUELDO

La decisión, por la cual la jueza no podrá integrar ningún tribunal y deberá cobrar la mitad de su sueldo hasta que se defina su situación, fue adoptada martes por los cinco miembros del órgano: Daniel Báez, ministro de la Sala Penal; los abogados Miguel Barletta y Florencia Góngora; y las diputadas Mariela Wiliams y Mónica Saso.

La suspensión cumple con la medida cautelar solicitada por el Consejo de la Magistratura, que tiene que llevar adelante el sumario para la investigación de la conducta de la jueza, tras la denuncia del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.



EL DESCARGO

DE LA JUEZA

En tanto, Mariel Suárez en una entrevista concedida a LU12 AM 680, descalificó el fallo al decir que "tiene una finalidad política", y sostuvo que está relacionado con su condición de mujer, a la vez de argumentar que en Chubut hay muchos hombres con cargos de jueces y fiscales, que estuvieron denunciados y no fueron suspendidos por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Y sobre la sentencia dijo que es "la visión que tiene un grupo de personas que tiene la intención", de que ella no pueda ejercer el puesto.

Además, volvió a negar los hechos y reiteró que no tiene ningún vínculo sentimental con Bustos, sino que su reunión en la cárcel se dio en el marco de una relación laboral.

Por otra parte, sentenció que "tomaron un video y lo cortaron y editaron. Esos segundos que dicen que es un beso, que no es tal, es parte de un video que esta manipulado".