La única guardia pediátrica de la ciudad atiende desde hoy en el nuevo hospital

Por Giselle Locatelli

Con la internación pediátrica ya trasladada el pasado día martes, el Nuevo Hospital Regional concentra a partir de este jueves, desde la hora 8, la única guardia e internación pediátrica de la ciudad, con el objetivo de brindar más y mejor calidad de atención a toda la región, ya que el efector es el único de alta complejidad para atender los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de julio. Recordemos que el hospital Dr Jaime Ferré es un centro de salud de tercer nivel, y se está construyendo un hospital que va a brindar muchos más servicios. De esta obra en marcha, ya ha quedado inaugurado el sector trasero, destinado a urgencias e internación de niños.

Horas antes de que comience efectivamente a funcionar la Guardia, Diario La Opinión pudo visitar los amplios y luminosos pasillos de estas nuevas instalaciones. Pensadas con un diseño de vanguardia, el Nuevo Hospital está tomando forma. Y cada vez está más cerca el hecho de que todos los servicios se presten en este espacio. Su construcción enorgullece a los rafaelinos. El verde pensado a su alrededor para brindar un contexto “amigable” a quienes pasan por allí. Una plaza seca donde ya un importante sector de la ciudad lo hizo suyo: niños en bicicletas, familias tomando mate. Jóvenes haciendo un “picadito” en una fría tarde de invierno rafaelina. Con mucha calidez, nos atendió Adriana. Nos explicó el procedimiento para recibir pacientes: “al ingresar por 25 de Mayo hay una recepción. A un costado, se encuentra la salita de observación, y más atrás, el pasillo donde la gente esperará. El pasillo, ancho y luminoso, alberga el consultorio del médico de guardia. Tomando por el pasillo del costado, se encuentra la sala de internación”, describió.



SERVICIOS MÉDICOS

Por otra parte, sobre algunos aspectos que hacen al funcionamiento de los servicios médicos en el nuevo edificio, conversamos con el director del hospital Dr Jaime Ferré Dr Emilio Scarinci: “Los dos servicios que van a funcionar allá son la internación, que ya está funcionando a partir del martes y a partir de este jueves la guardia pediátrica. Por lo tanto, todas las consultas de guardia, las urgencias de todos los niños hasta los 14 años deberán realizarse en el hospital nuevo, ingresando por la esquina de Pte. Frondizi y 25 de mayo.” Asimismo, Scarinci se refirió al movimiento de los pacientes internados que debió realizarse esta semana: “fue un traslado rápido, certero , sin complicaciones, no hubo contratiempos. Los chicos llegaron en diferentes condiciones de salud al nuevo hospital, y antes del mediodía ya teníamos a todos los chicos trasladados”.



CAPACIDAD

En cuanto a la capacidad que tendrá el sector internación, el director detalló: “en este momento contamos con 26 camas, y hoy tenemos 11 chicos” y repasó: “ la sala de internación del hospital funcionaba ya en la clínica Nacer. Es decir, la sala de internación del tercer piso del edificio ubicado en San Martín y Pueyrredón era del hospital. hace más de un año que no hay internación en forma privada en la ciudad, o sea, la única sala de internación pediátrica es pública, que funcionaba hasta ayer allí en instalaciones del Policlínico”. Al respecto, lo consultamos sobre cómo debe gestionar la atención los pacientes con obra social: “el que tiene obra social y el que no tiene, es indistinto. Es la única sala de internación pediátrica y la única guardia pediátrica de la ciudad, así que la atención es indiferente de la cobertura que se tenga. Con o sin obra social se atienden por igual en el hospital. Es una guardia de alta complejidad y la atención es por orden de llegada. Al ingresar se hace un “triage”, con el cual se clasifican los pacientes según la gravedad del cuadro y se da prioridad de atención según la patología que presenta el paciente. Es importante recordar que la entrada está ubicada sobre 25 de mayo, que es el módulo que está terminado”.



RECURSOS HUMANOS

Por otra parte, en cuanto a los recursos humanos, preguntamos al funcionario la cantidad de personal destinado a este servicio: “Son 60 personas en total, empleados del hospital que quedan asignadas a la nueva guardia e internación, esto incluye al personal que estaba trabajando en sala de internación de Pueyrredón y San Martín, que siempre fue personal del hospital: profesionales médicos, enfermeros, mucamas, cardiólogos, técnicos de laboratorio, cocineras y personal de mantenimiento”, concluyó”.