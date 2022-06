Cuota Hilton: una vez más, Argentina no llegará a cumplir con la totalidad del cupo

Este jueves expira el período anual para la exportar carne premium a la Unión Europea y el país no logró cumplimentar con el 100% del volumen. Mientras tanto, las exportaciones del primer cuatrimestre dejaron más divisas.

OTRA VEZ. Por tercer año seguido, Argentina no llega a cumplir con el 100% del volumen asignado.

Por tercer año consecutivo Argentina no cumplirá con el volumen total asignado correspondiente a la Cuota Hilton. Se trata de un cupo de 29.389 toneladas y, al 21 de junio, se habían certificado 27.992. De esta manera, los expertos aseguran que ese 5% que falta cumplimentar no se efectivizará.

“Dado el escaso tiempo que resta para el cierre del período [este 30 de junio], resulta prácticamente nula la posibilidad de cumplir con la totalidad del cupo asignado, siendo el tercer año consecutivo en repetirse esta performance”, indicaron desde el Mercado Ganadero (ROSGAN).

De todas maneras, destacaron un crecimiento de los ingresos registrados en el presente ejercicio, teniendo en cuenta que se reportaron 345 millones de dólares, un 7% más que lo registrado en 2018/19, último año en que se llegó a cumplir con el 100% del tonelaje asignado.

Cabe recordar que en mayo, desde el Consorcio de Exportadores ABC habían anticipado que Argentina no iba a cumplir la Cuota Hilton y, al mismo tiempo, adelantaron que Uruguay sería el único país que lograría cumplimentar el total del cupo asignado, en comparación con los otros concurrentes.



CONDICIONES Y CORTES

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes.

Técnicamente, como la cuota es un contingente de importación desde el punto de vista de quién otorga la preferencia comercial, es la Unión Europea quien establece las condiciones de ingreso a su mercado.

Argentina posee actualmente una cuota con 29.500 toneladas anuales, y un cupo de 200 toneladas para carnes de búfalo, cuyo ciclo comercial rige desde el 1º de julio de cada año hasta el 30 de junio del año posterior.

Los cortes que integran la cuota son: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo y entraña fina, con las variantes que cada mercado individual prefiera.



LOS NÚMEROS DEL PRIMER CUATRIMESTRE

En mayo de 2022, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 56.000 toneladas peso producto, equivalentes a 80.000 toneladas peso res, 18% más que el mes precedente y 10% por debajo de un año atrás. Así, en los primeros cinco meses de 2022 se acumularon 344.000 toneladas peso res, 7% menos que en igual lapso de 2021, que facturaron 1.420 millones de dólares, una cifra 30% superior al valor registrado entre enero y mayo del año pasado.

“El crecimiento observado en el mes de mayo se concentró en el rubro de las carnes congeladas, especialmente desosadas, mientras que se mantuvieron estables las carnes enfriadas. La recuperación de los embarques a China, luego de un período de importantes distorsiones para acceder al mercado por las medidas dispuestas por las autoridades chinas para atacar la ola de casos de COVID, explicaría el alza verificada”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

La suba de las cotizaciones y una participación mayor de las carnes enfriadas y de los contingentes arancelarios dentro del total, que tienen superiores valores medios, han redundado en un incremento en el monto promedio facturado desde junio de 2021, comparando con la media de los primeros meses de 2021. Una tendencia opuesta a la evolución de los tonelajes exportados, que se vieron afectados por las restricciones implementadas.

El gigante asiático continuó liderando las exportaciones de carnes bovinas con algunas oscilaciones, vinculadas con las restricciones aplicadas para administrar las exportaciones argentinas, que llevaron su participación a un piso de 64% en septiembre de 2021. En los primeros cinco meses de 2022, su incidencia promedió un 75%, llegando a casi un 80% en el período comentado.

A partir de las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales, retrocedieron a 28.000 y 25.000 toneladas en junio y julio de 2021, respectivamente, para oscilar entre 30.000 y 36.000 toneladas en los meses siguientes, con una participación relativamente estable del rubro con hueso (entre 8.000 – 9.000 de toneladas).

En el comienzo de 2022, se advirtió una nueva baja con un nivel que orilló 22.000 toneladas en las carnes congeladas desosadas, mientras que los productos con hueso tocaron su punto más bajo desde septiembre de 2020 (6.160 toneladas). Estos guarismos mejoraron sensiblemente en mayo, tocando el nivel más elevado de los últimos doce meses, con subas tanto en desosados como en carnes con hueso.