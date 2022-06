Segundo mes consecutivo “en rojo” para los tambos

La tasa de rentabilidad promedio en mayo para los tambos volvió a ser negativa, y aunque se trata de un número casi de suma cero, según los costos que calcula el INTA Rafaela, y que difunde mensualmente el observatorio de la cadena láctea argentina (OCLA), es el segundo mes consecutivo que la producción primaria trabaja con números en rojo, luego de que en abril próximo pasado la caída arrojó una rentabilidad negativa del 0,5%.

“En el período analizado (dic. 16 - may. 22) la tasa de rentabilidad promedio fue del 1,9% con un máximo del 8,4% y un mínimo de -1.7%”, comunicó el observatorio. Para comprender si este porcentaje es suficiente o no, analizando un período tan prolongado en un negocio de ciclos largos como la lechería, el OCLA hace algunas aclaraciones terminológicas que conviene entender.

Precio al Productor: “en base al precio por provincia de DNL – MAGyP (SIGLeA-LUME), calidad y volumen de cada tambo en los 30 modelos regionales”.

Costo de Producción: “(Gastos Directos + Gastos de Estructura + Amortizaciones + Retribución Empresarial) – Recuperos (venta y/o cesión de terneros, y vacas y toros de rechazo)”.

Precio de Equilibrio: “Costo de Producción + Costo de Oportunidad al Capital (5%)”.

Ingreso al Capital: “(Ingreso por Leche + Ingreso por Carne) - (Gastos Directos + Gastos de Estructura + Amortizaciones +Retribución Empresarial)”.

Rentabilidad: “(Ingreso al Capital / Capital) x 100”

Entonces, “cuando el precio comienza a superar al Costo de Producción, se genera Ingreso al Capital positivo y por ende Rentabilidad. La decisión de evaluar otra alternativa como destino del capital, surge de comparar la tasa de rentabilidad de la producción de leche y la tasa de la inversión alternativa”.

Así, “la tasa de rentabilidad promedio en mayo 2022 se mantuvo en zona negativa con el 0,2%, muy levemente mejor a la alcanzada en abril próximo pasado (-0,5%)”.



LA MACRO, LOS PRECIOS Y LOS COSTOS

El Costo de Producción Promedio subió en mayo de 2022 un 4,2% respecto al mes anterior, un 33,9% en los primeros cinco meses del año y llega a un 60,8% de la variación anual. Estas variaciones indican claramente que los costos de producción tuvieron una mayor aceleración en el período enero-mayo 2022 por la suba de precios de los concentrados, fertilizantes, agroquímicos y combustibles entre otros. “En la variación anual (may22/may21) el costo se ubica en igual situación que la suba inflacionaria (IPC) y 8 puntos porcentuales por encima del precio recibido (SIGLeA), aunque este último estuvo en línea con los Precios Mayoristas de INDEC, conocidos como en Salida de Fábrica (53,3%)”, indicó esta semana el OCLA.

Sobre la Evolución del Precio Cobrado, Costos de Producción y Precio de Equilibrio, el observatorio explica que “desde marzo de 2021 el precio al productor (aunque con altibajos) superó al costo de producción de leche (relación superior a 1), pero en ningún momento alcanzó al precio de equilibrio, que exige una rentabilidad sobre el capital operado del 5% anual, ya que la rentabilidad promedio de ese período fue del 1,6% con extremos entre -0,5% y 3,3%. En mayo el costo prácticamente iguala al precio percibido y genera una tasa de rentabilidad levemente negativa (-0,2%) y una relación 1 a 1 respecto al precio”.

El Ingreso Neto, el Costo de Producción y la Rentabilidad tienen una vinculación muy fuerte con la Productividad medida en litros de leche producidos por hectárea y por año como puede visualizarse en los gráficos siguientes.



LA PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR

Sobre la base del análisis que mensualmente realiza el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo), que referencia la valorización en la cadena sobre el Valor por Litro de Leche Equivalente – VLE-, “la participación del productor en el total del sistema fue para mayo de 2022 del 36,4%, +0,1 puntos por encima del mes anterior, bastante por encima de la media del 31,5%”. Según el OCLA, “un aumento de 0,4 puntos los valores finales de mercado interno y una caída de 3,2 puntos porcentuales en la participación de los valores de mercado externo, colocándola 4,8 por debajo de la media histórica de la serie disponible (64,2%). La participación del productor sobre el valor de salida de fábrica (precio al que vende la industria) fue de 58,9%, 0,4 puntos debajo del mes pasado y 5,8 puntos encima del promedio de la serie (53,1%)”.

Queda claramente evidenciado, tanto en la participación del productor en el valor de mercado en general y en particular (MI y ME), y con las comparaciones internacionales disponibles, que no es un problema de participación, es decir no se evidencia un problema de “transmisión” (si en el último mes hay un descenso marcado en la participación en el ME). El problema por el cual no se accede a precios de la leche al productor como se da en los mercados mundiales (unos US$ 0,45 a 0,50/litro), es producto de “interferencias” que impiden que la cadena se apropie del valor que genera. Esas interferencias son de variada índole e impacto: controles de precios domésticos de los productos lácteos, caída del poder adquisitivo de los consumidores, primarización del consumo, productos alternativos, informalidad impositiva (posiblemente el más grave de todos ellos por su crecimiento), derechos de exportación, bajas de reintegros, entre otras”, analizó el OCLA.