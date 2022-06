Emotivo homenaje al rafaelino Hermes Binner en el Congreso

Al cumplirse dos años de su fallecimiento, el exdiputado y gobernador santafesino Hermes Binner fue recordado por exmandatarios de distintos países, gobernadores, legisladores y referentes de la ciencia, la salud, el pensamiento y la cultura. El acto para homenajear al médico, exlegislador nacional y gobernador santafesino se realizó en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara baja, por pedido del diputado nacional socialista Enrique Estévez.

Al inicio del evento, se transmitió un video para repasar la trayectoria de quien inició su militancia política a los 17 años, fue intendente de Rosario por dos períodos, y se convirtió en el primer gobernador socialista de la provincia de Santa Fe.

Luego de la ovación para el dirigente nacido en Rafaela el 5 de junio de 1943, la diputada del Partido Socialista Mónica Fein lo recordó así: “Gracias Hermes. Nos enseñaste que la realidad se puede transformar. Que hay que creer en una realidad mejor y construirla todos los días. Nos enseñaste a confiar en nuestro pueblo para lograrlo. Y que no hay territorios sin proyecto, porque hay que trabajar para construir esperanza”.

A su turno, el diputado por el Frente de Todos José Luis Gioja extendió a la familia de Binner un saludo de parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Hermes mostró que la política es la actividad que puede solucionar los problemas de nuestro pueblo”, agregó Gioja, e hizo un llamado a tributarle con “el compromiso de construir la mejor democracia, la mejor institucionalidad, y trabajar todos los días para que, definitivamente, la Argentina se pueda poner de pie”.

Luego, el periodista Reinaldo Sietecase moderó una serie de testimonios ligados política o personalmente con el homenajeado. “Hermes era un político full time”, fue la definición del comunicador rosarino, sobre “un militante que buscaba una sociedad menos injusta y menos desigual”.

También brindaron palabras de homenaje José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Ricardo Lagos -exmandatarios de España y de Chile, respectivamente-, quienes destacaron los valores del socialismo democrático, del humanismo y del progreso presentes en el dirigente santafesino, así como su visión humanista en pos del avance social de los sectores desposeídos.

En este sentido, también se expresaron la diputada por Encuentro Federal Margarita Stolbizer, y su par de Juntos por el Cambio Facundo Manes. La legisladora caracterizó a Binner como “un revolucionario sin estridencias, sin alardes, porque lo caracterizaba tanto la humildad como la austeridad, pasando desapercibido aun cuando estuviera gestando las transformaciones extraordinarias que hizo”.

Por su parte, Manes afirmó que, “además de un humanista, Hermes fue un líder, porque en Rosario se pueden ver los proyectos en materia de salud, educación, ciencia y tecnología que fueron más allá de su administración”.

La última en rendir tributo a Hermes Binner fue Carolina, una de sus hijas. “Para él la política era cosa seria, donde se proyectaba y no se improvisaba”, ilustró la mayor de los cinco hijos del dirigente. Y aseveró que el mejor modo de homenajearlo es a través “de la política que planifica para otras generaciones, sin importar quien corta la cinta, sino que la sociedad lo tenga”.

El cierre del homenaje significó el panel titulado “Nuevos desafíos del sistema de salud”, promovido por la Organización Mundial de la Salud: una disertación de especialistas de múltiples disciplinas que trabajan, local, nacional y globalmente para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de la relación entre humanos, animales y medio ambiente.

Participaron del acto el diputado por Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez; el exministro de Economía Roberto Lavagna; el intendente de Rosario y diputado nacional por el Partido Socialista (MC), Pablo Javkin; la docente universitaria y vicegobernadora de Santa Fe durante los mandatos de Hermes Binner, Griselda Tesio; el cantautor e intérprete nacional Mario González “Jairo”; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Claudia Levine; el escritor, ensayista, docente de las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero y San Martín, Alejandro Katz; el exobispo de Rafaela y segundo obispo de la diócesis de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, y la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo.

En paralelo, fueron parte del panel de cierre la ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe Andrea Uboldi; el presidente de IPEGSA y de la Federación Latinoamericana de Hospitales, Rubén Torres; el consultor internacional en seguridad alimentaria, Marcos Monteverde, y el líder de investigaciones científicas en agrotecnología, Esteban Hopp.