Falta de gasoil: cuestionaronn a transportistas autoconvocados

Entidades representativas de la producción, entre ellas las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, manifestaron ayer su respaldo a distintas asociaciones del transporte de cargas, como FAETyL, FETRA, FADEAAC y CATAC, a la vez que expresaron su profunda preocupación por los efectos nocivos que está dejando la medida llevada a cabo desde hace casi una semana por transportistas autoconvocados, ante la falta de gasoil, que provocan interrupciones del tránsito de camiones en distintos puntos del país, con especial foco en la zona del Gran Rosario, zona núcleo, Bahía Blanca y Quequén. Estas protestas, agrega el comunicado, impiden el normal funcionamiento de las terminales portuarias e imposibilita que otros transportistas puedan acceder a dejar sus cargas en las mismas.

Las entidades firmantes agregan que la situación aún es más complicada pues por más que en algunas zonas se haya liberado el tránsito, no se están cargando camiones en origen por el temor de los transportistas a no poder descargar luego en los puertos. Asimismo, siendo que no existe un paro de transporte sino una medida llevada a cabo por distintos grupos de transportistas sin ninguna representación institucional, solicitan a las autoridades competentes que brinden las garantías necesarias para los transportistas con el fin de evitar consecuencias fatales como lo ocurrido recientemente en la localidad de Daireaux (en esa ciudad bonaerense un camionero de 45 años murió tras ser perseguido y atacado a piedrazos luego de haber eludido un piquete, en el marco de una protesta por el faltante de gasoil, y por el hecho fueron detenidos tres sospechosos).

“Hoy los datos oficiales que surgen del sistema STOP muestran que casi el 80% de los turnos otorgados por las terminales no fue activado por los transportistas”, dijo Martín Brindici, gerente General de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), lo que deja a las claras el bajísimo nivel de arribo de camiones a los puertos.

Desde ya que ninguna de las entidades cuestiona el planteo de fondo vinculado con la escasez de gasoil que afecta severamente la actividad del transporte y requiere de una solución inmediata, pero las consecuencias de los cortes se están agravando día a día y ello se traduce en números que son preocupantes para el país: “Al día de la fecha calculamos que han dejado de ingresar a nuestras terminales y fábricas 350 mil toneladas de granos, lo que se traduce, no sólo en un menor ingreso de divisas sino también estamos comenzando a tener dificultades de abastecimiento de aceite en el mercado interno”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

La medida genera, además, retrasos en los embarques comprometiendo la reputación del origen argentino ante el mundo, muchas veces cuestionada por medidas como estas. Con relación a lo mencionado en el párrafo anterior, cabe destacar también que la industria del biodiesel está en condiciones de abastecer al mercado interno y así contribuir a la solución del problema de origen, cuestión que fue informada oportunamente a la Secretaría de Energía.

En un comunicado conjunto del mes de marzo pasado, las Bolsas de Cereales y de Comercio expresaron, entre otros aspectos, que “nuestro país cuenta con disponibilidad de materia prima y capacidad de producción de biodiesel para sustituir más de 1 millón de toneladas de importaciones de gasoil, con un producto 100% de fabricación nacional”.