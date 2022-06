Corinthians y Boca no se sacaron diferencia

Tras un clima hostil en la previa, y con un Agustín Rossi como figura tras detener un penal, Boca empató 0-0 ante Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El próximo martes, en La Bombonera, se define quién seguirá en carrera por el tan anhelado trofeo continental.

El primer tiempo fue de menor a mayor. Tras unos primeros minutos en que ambos equipos se estaban estudiando, el conjunto de la Ribera se adueñó por unos minutos de la pelota contó con chances para adelantarse en el marcador, pero la eficacia no apareció. Con el correr de los minutos, la número cinco cambió de dueño y el Timao era profundo.

Al minuto 39 de la primera mitad, Marcos Rojo, en el intento de despejar la pelota del área, abrió sus brazos, impactó en rostro de Mantuan y el árbitro Tobar contó la pena máxima. Roger Guedes fue quien se hizo cargo desde los doce pasos, pero se encontró con Agustín Rossi, quien demostró una vez más ser un especialista en los penales y lo detuvo volando hacia su derecha. Ya en el final de los primeros 45 minutos, Benedetto volvió a tener una oportunidad muy nítida de marcar el primero, pero Cássio se lució con una gran atajada.

Ya en el complemento, las situaciones de gol también se repartieron. Tras un arranque furioso, el dueño de casa mermó la presión y no logró superar de a ratos a los de azul y oro, quienes estuvieron muy cerca de adelantarse en el marcador gracias a un preciso tiro libre de Oscar Romero en el que Cássio se lució para que ese remate no lo supere. Asimismo, al minuto 61 la polémica dijo presente: Fagner, lateral derecho del Timao, tocó la pelota con la mano dentro de su área, pero para Tobar y el VAR fue casual.

Ya en los últimos minutos del segundo tiempo, los de Battaglia contaron con dos chances muy claras. Benedetto lo tuvo en primera instancia tras un error en la salida del rival, mientras que a los 90 minutos, Sebastián Villa intentó por arriba de la inmensidad de Cássio, quien llegó a meter el manotazo salvador. Con este resultado, todo queda por definirse el próximo martes 5 de julio en La Bombonera.