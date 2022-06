Vélez ante River, en Liniers

Este miércoles, 21.30hs, River Plate arrancará los octavos de final y enfrente tendrá a Vélez, un equipo que se reforzó bien y que se anuncia como un duro escollo para el conjunto que dirige Marcelo Gallardo. El Muñeco ya tiene un once tentativo para poder salir a la campo de juego del Estadio José Amalfitani en el que buscará comenzar con el pie derecho las instancias de eliminación directa.

Por otro lado, cabe recordar que River presentó de forma oficial a la Conmebol dos de los cinco cambios que se podían hacer en esta instancia: Rodrigo Aliendro por Cristian Ferreira y Lucas Beltrán por Flabian Londoño Bedoya. En cuartos de final hay otras tres modificaciones posibles (se espera que pueda estar Luis Suárez) y el mismo número previo a semifinales.

Vélez es un equipo que se está rearmando con un flamante entrenador, Alexander Medina, de paso irregular por la Liga Profesional en estas primeras cinco fechas (1 triunfo, 2 empates y 2 derrotas), pero con refuerzos de envergadura como el experimentado defensor uruguayo Diego Godín (aún no está al 100 % en lo físico), el buen delantero Walter Bou y el ex arquero de Colón, Leonardo Burián. Los tres están concentrados para el duelo ante River Plate.



Las posibles formaciones:



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez, Pancho Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone, Joel Soñora; Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.



River: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz o Esequiel Barco, Enzo Fernández, José Paradela; Braian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.