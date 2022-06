Otorgaron beneficios por el pago semestral de la Tasa

La Municipalidad de Rafaela emitió y ya se encuentra distribuyendo las boletas correspondientes al segundo semestre de este año de la Tasa General de Inmueble (TGI), que incluyen un aumento del 9 por ciento por bimestre tal como lo autorizó el Concejo Municipal. El período indicado incluye las boletas de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Asimismo, se agregó una boleta única para contribuyentes que quieran abonar todos los meses juntos denominada "Pago 2do. Semestre".

En ese sentido es importante indicar que el Municipio dispuso otorgar un descuento del 10 por ciento a quienes abonen los 6 meses juntos de contado, utilizando los canales de pago habilitados. A su vez, el descuento será de un 15 por ciento para contribuyentes que adhieran al pago por débito automático.

En tanto, hasta el 13 de julio hay tiempo para adherir al débito automático, realizar el pago semestral de la TGI y recibir el beneficio del descuento del 15 por ciento. Para ello, los pasos a seguir son:

- Si ya se encuentra adherido al sistema de débito automático mensual, enviar un correo electrónico a [email protected], manifestando la intención de adherir al pago semestral y desistiendo del mensual .

- En caso de no estar adherido al sistema de débito, obtener turno para atención personalizada en https://www.rafaela.gob.ar/turnos/Default.aspx?t=11&g=2, presentarse en el subsuelo de la Municipalidad de Rafaela (Moreno 8) con comprobante de CBU y firmar planilla de adhesión al débito automático para pago semestral de la TGI.

De acuerdo al proyecto de ordenanza aprobado por el Concejo, se aplicará un aumento del 9% para el bimestre julio-agosto, otro 9% para los meses de septiembre y octubre para terminar con una suba del 9% para noviembre y diciembre.

Con estos descuentos por pago anticipado, el Municipio intenta mantener el nivel de cumplimiento de los contribuyentes en momentos que la inflación licúa el poder adquisitivo del salario. Como los trabajadores registrados perciben en estos días el medio aguinaldo, el beneficio de entre 10 y 15% de descuento se presenta como atractivo para quienes buscan optimizar los pesos antes de que se devalúen.

En este escenario de economía en crisis, el Municipio también prepara un nuevo plan de regularización de deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2021 que comenzará a regir en julio próximo en caso de que finalmente el Concejo apruebe el proyecto, lo cual sucederá en la sesión de este jueves si es que no hay sorpresas.

En este caso, habrá quitas de intereses para quienes adhieran a la nueva moratoria (incluye Derecho de Registro e Inspección, Tasa, Contribución por Mejoras, convenios caídos y multas, aunque no aquellas de tránsito consideradas graves como alcoholemia positiva y cruce de semáforos con luz prohibida) que tendrá una vigencia de tres meses, con posibilidad de prorrogarse.