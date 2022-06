Cristina encabezará el acto en Ensenada

BUENOS AIRES, 29 (NA). - En medio de una fuerte crisis económica, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezará el próximo sábado un acto en el partido bonaerense de Ensenada por el aniversario de la muerte del ex presidente Juan Domingo Perón.

Así lo confirmaron a NA fuentes del entorno de la ex mandataria, que destacaron que la actividad se iba a realizar el próximo viernes, pero ese día el Presidente tenía previsto participar de un acto en la CGT, motivo por el que decidió postergar su reaparición en territorio bonaerense por 24 horas.

"Estaba previsto hacerlo el viernes, pero cuando se enteró de la presencia de Alberto en la CGT a la misma hora decidió pasarlo al sábado", precisaron a Noticias Argentinas.

El evento en Ensenada, que está previsto para las 17:00, contará con la presencia del jefe de La Cámpora y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner; del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y del intendente local Mario Secco, entre otros dirigentes del peronismo provincial.

Luego del crítico discurso que realizó al rumbo económico del Gobierno nacional en un plenario de la CTA, el pasado 20 de junio en el partido de Avellaneda, la vicepresidenta volverá a sentar su posición respecto de la marcha de la gestión en el final de una semana compleja con la suba del dólar blue y el riesgo país.

Según supo NA, la segunda aparición de Cristina Kirchner en menos de 15 días es parte de la estrategia que pondrá en marcha la ex mandataria, quién se fijó el objetivo de aparecer en una actividad pública cada dos semanas para marcar su mirada política y los problemas que observa en la gestión.