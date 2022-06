Con el lema "¡Qué lindo encontrarnos!", el Festival de Teatro presentó su programación

El martes 28 de junio desde las 19:00 se realizó el lanzamiento oficial de la 17ma edición del Festival de Teatro de Rafaela, que se llevará a cabo del 9 al 17 de julio con la organización de la Municipalidad de Rafaela a través de la secretaría de Cultura, y la cogestión del Instituto Nacional del Teatro y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El acto estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano, el secretario de Cultura Claudio Stepffer, y el director artístico del FTR22, Gustavo Mondino. También estuvieron presentes autoridades, prensa y artistas invitados, quienes se dieron cita para conocer las treinta y tres obras que se presentarán en el festival y sus numerosas actividades especiales.

La apertura del festival se llevará a cabo el lunes 11 de julio, con el típico desfile que recorre un tramo de Bv. Santa Fe a cargo de Ariel Falchini y Jorgelina Sabena. El punto de encuentro será frente al Museo Histórico Municipal a las 18 hs. Luego, el acto oficial tendrá lugar en el Cine Teatro Manuel Belgrano a las 19 hs., con "Banda de Tías", una banda teatral proveniente de Buenos Aires.

Cabe recordar que el público podrá encontrarse desde el sábado 9 de julio con una experiencia inmersiva 360° (a través de lentes de realidad virtual) titulada La Nave, que se estrenará en el Museo Histórico Municipal. A su vez, se presentarán dos de los Laboratorios de Creación Escénica: "Quería llorar" y "La política del tiempo".



El evento

Dio inicio con la proyección del video de lanzamiento de esta edición 2022: “¡Qué lindo encontrarnos!”, para dar paso a un fragmento de “Todos mueren al final”, la obra resultante del Laboratorio Teatro II dirigido por Rodrigo Cuesta, con asistencia de dirección de Marcela Bailetti y la actuación de Daiana Albanesi, Ester Baldo, Esequiel Caluva, María Eugenia Costa, Marcos Fontana, Leandro Frana, Candela Sara Hernández, Antonela Imhoff, Danilo Monge, Francisco Moreno, Fernando Sacone, Florencia Soccetti, Marina Toledo, Valentina Ulrich y Manuel Zimmermann.

Seguidamente se proyectó un video que reúne fragmentos de los espectáculos programados, para dar paso luego a las palabras de las autoridades. En ese sentido, el secretario de Cultura manifestó: “¡Qué lindo encontrarnos! es el eslogan de esta edición. El festival del año pasado fue el regreso. Había mucha incertidumbre por la pandemia, con protocolos, y hoy nos volvemos a encontrar como queremos y como necesitamos. Volvemos a encontrarnos en las plazas, los espacios verdes, en muchos espacios municipales, en la Escuela Municipal de Música, en las salas que tiene la ciudad y en espacios alternativos. Va a ser un Festival que va a explotar en todos sus sentidos”.

“En el libro, además de la grilla de espectáculos que van a poder disfrutar, se pueden encontrar logos de auspiciantes que nos acompañan, y que gracias a ellos y a la decisión política, este festival sigue desarrollándose año tras año”, cerró Stepffer.

Luego fue el turno de Gustavo Mondino, quien puntualizó que “volvemos a tener el Festival que queremos, que se desparrama por la ciudad y con gran variedad de escena. Volvemos a estar donde queremos y llegamos a todas las personas, grandes y chicos. Una propuesta muy variada”.

“Solo me queda destacar que en esta edición contamos con casi 100 artistas rafaelinos. Esto me enorgullece”, remarcó Mondino.



Palabra finales

Estuvieron a cargo del Intendente, quien detalló que a través de los años se demuestra “cuando uno toma como política de Estado una política cultural, empieza a echar raíces. Y estos 100 artistas locales que a través de los laboratorios van a participar de distintas obras, muestran que el Festival va echando raíces. Más allá de quien esté conduciendo la ciudad, ya nadie lo va a poder arrancar de Rafaela. Esto es lo más importante, porque sabemos que va a trascender el tiempo, y es algo de todos y lo debemos cuidar”.

“También hay una decisión política del senador Alcides Calvo como en los dos presidentes comunales de Suardi y Ataliva. Y por supuesto del gobernador Omar Perotti, para sostener y acompañar todo esto”.

“Este es un momento particular porque salimos de dos años complicados, difíciles, de pandemia, en donde hay cosas que uno empieza a percibir de una comunidad que necesita encontrarse. Me parece que el eslogan de este año tiene mucho que ver con lo que está pasando en el espacio público hoy. Basta recorrer los fines de semana, donde se observa a las familias que invaden los espacios públicos. Esto tiene que ver con algo que necesitamos profundamente, que es vivir en comunidad y encontrarnos. Y el teatro es parte de eso”, sumó Castellano.

“El teatro es un lugar en donde puede encontrarse cualquier persona, de cualquier barrio, para disfrutar y para ser el crítico de una obra. Creo que va a ser un Festival sumamente exitoso y de récord de presencia, porque estamos en las vacaciones de julio, y quienes sufrieron la restricciones de la pandemia, van a poder disfrutar e invadir cada una de las salas y espacios públicos”.

“Debo agradecer a cada uno de los auspiciantes y a quienes ceden los lugares para que este Festival se lleve adelante. ¡Que sea una fiesta para la ciudad!”, remarcó.

Castellano finalizó diciendo que “estamos tratando de transformar a Rafaela en una ciudad de turismo y de eventos. Tenemos un calendario anual lleno de eventos, y el Festival es uno de ellos. Nosotros no tenemos montañas, ríos, pero sí tenemos el corazón de los rafaelinos y rafaelinas, las ganas de hacer cosas y que la ciudad explote de personas que puedan disfrutar la ciudad. Y de esto estoy seguro”.



Venta de entradas

Las entradas generales tendrán un costo de $500, mientras que las obras destinadas para toda la familia y para la obra “La Nave” tienen un costo de $300. Se venderán hasta dos entradas por función por persona para los espectáculos destinados a público adulto, y hasta cuatro entradas por función por persona para las obras para toda la familia.

La boletería estará habilitada en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (ingreso por Pasaje Carcabuey), y a través de venta online disponible en www.rafaelaela.gob.ar/festivaldeteatro desde el sábado 2 de julio. Los horarios de boletería presencial serán el sábado 02/07 de 10:00 a 18:00. El domingo 3 de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Desde el jueves 7 al domingo 17 de julio de 14:00 a 17:00.

En cuanto a la venta online, a partir del sábado 2 de julio a las 8:00 se podrá ingresar en www.rafaelaela.gob.ar/festivaldeteatro para adquirir las entradas que deberán luego ser canjeadas por tickets papel para ingresar a la sala. Para tal fin, desde el 3 al 17 de julio de 08:00 a 20:00, estará disponible en el hall de Pasaje Carcabuey del Complejo Cultural del Viejo Mercado una terminal de autoservicio para la impresión.

Quienes hayan realizado la compra deberán asistir con el QR perteneciente a cada entrada (impreso o en la pantalla del celular) el cual deberán escanear para que el sistema imprima la entrada en papel. Una vez impresa la entrada no se podrá volver a imprimir.

Cabe destacar que las entradas gratuitas para las obras de sala, también deberán ser retiradas en boletería física o reservadas en la página de venta online y canjeadas en la terminal de autoservicio. Los espectáculos al aire libre no requieren retiro previo de entradas.