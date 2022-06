Alberto quiere retomar el diálogo con Gran Bretaña

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Alberto Fernández celebró ayer el nuevo llamado planteado por Naciones Unidas para que el Reino Unido y la Argentina retomen el diálogo para solucionar el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que Naciones Unidas se plegó al reclamo por la puesta en pie de conversaciones y dejó en claro que la Argentina "está abierta al diálogo".

"Hoy la ONU volvió a reclamar que Argentina y Reino Unido retomen el diálogo para solucionar la cuestión de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Es lo que ayer -por el lunes- le reclamé a Boris Johnson. La Argentina está abierta al diálogo", manifestó el mandatario desde sus redes sociales, mensaje que acompañó junto a una sugerente foto en la que se lo ve frente al primer ministro británico.

"La Cuestión Malvinas no es ningún caso cerrado. Es una causa contra el colonialismo que está más viva y vigente que nunca. Es tiempo que el Reino Unido respete el derecho internacional", destacó a poco de conocerse el pronunciamiento de la ONU.

En el marco de la cumbre, el Presidente protagonizó una bilateral, por primera vez, con Boris Johnson, y entre los temas, abordó la disputa por la soberanía en clima de tensión.

"Me reuní con Boris Johnson, que me había pedido. Él valoró la posición de Argentina frente al conflicto de Ucrania y Rusia, escuchó con atención las particularidades de la posición argentina y le planteé francamente, Quiero ser honesto con usted, es muy difícil que podamos hablar de algo si antes no hablamos de Malvinas", resaltó el jefe de Estado.

En diálogo con la prensa argentina que viajó a Múnich, entre ellos NA, Fernández reveló que le pidió que "cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas", y aclaró que "no se podrá avanzar con nada" hasta no poder iniciar conversaciones por las Islas Malvinas. A su parte, Johnson sostuvo que el tema "está resuelto desde hace 40 años".

En la misma línea, el canciller Santiago Cafiero brindó detalles del encuentro y reveló que el primer ministro británico "se quedó sin argumentos" ante el planteo de Fernández y "la reunión naufragó".

Cafiero indicó que tras la aclaración del mandatario, la reunión "se endureció", dado que el británico "esgrimió el argumento de la autodeterminación".

"El Presidente contraargumentó con todo el apoyo de la comunidad internacional y le dijo que es una población impostada a partir de un proceso de colonización, sacando a la población argentina que ya estaba, y que así el derecho internacional no asiste al principio de autodeterminación, sino que hay una situación colonial", finalizó el canciller.