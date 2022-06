Giro del Fondo Monetario

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Banco Central recibió ayer el giro de 4.000 millones de dólares que habilitó el Fondo Monetario Internacional tras la aprobación de las metas del primer trimestre y las reservas volverán a ubicarse en la zona de los US$ 42.000 millones.

De esta forma la autoridad monetaria logrará un alivio momentáneo luego de estar obligado a ceder divisas durante la semana pasada para el pago de importaciones de energía y la cancelación de un vencimiento de US$ 2.700 millones con el propio FMI.

El viernes el board del organismo internacional dio por cumplida la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas y ese visto bueno habilitó el desembolso, que se utilizará para hacer frente a próximas obligaciones con la institución.

El acuerdo prevé que la Argentina obtendrá fondos por el equivalente a US$ 44.000 millones -monto del préstamo que se le otorgó a Macri- a lo largo de 30 meses a cambio de una serie de objetivos económicos. Luego los vencimientos de los nuevos créditos se comenzarán a pagar en cuatro años.