Silvestre en Unión-Sp. Belgrano

El partido que disputarán el venidero domingo, desde las 15, Unión de Sunchales y Sportivo Belgrano de San Francisco se jugará en el estadio de la Avenida Belgrano en la vecina ciudad. En las últimas horas había trascendido la posibilidad de cambiar el escenario a Libertad o 9 de Julio, en Rafaela, pero finalmente se confirmó que se disputará en Unión. El cotejo, correspondiente a la 17ª fecha del Federal A, tendrá el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre, con Víctor Rojas Aguirre y Sergio Pérez, ambos de Corrientes, como asistentes.

Los demás partidos serán: sábado 2 a las 15.15, Atlético Paraná vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, José Sandoval; a las 15.30 Crucero del Norte vs. Boca Unidos, Fernando Brillada.

Domingo 3: a las 15 Defensores de Pronunciamiento vs. Sarmiento de Resistencia, Bruno Amiconi (Salto); a las 16 San Martín de Formosa vs. Douglas Haig, Adrián Franklin; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Racing de Córdoba, Guillermo González; 16.30 Sportivo Las Parejas vs. Juventud de Gualeguaychú, Brian Ferreyra; a las 17 Central Norte de Salta vs. Defensores de Villa Ramallo, Francisco Acosta. Libre: Juventud Antoniana.



REGIONAL JUVENIL

Este miércoles se disputará la séptima fecha del Torneo Regional Juvenil AFA. Como visitante, Ben Hur enfrentará a 9 de Julio de Morteros. La delegación benhurense partirá de nuestra ciudad a las 11:30hs, siendo estos los horarios: 14 hs Sub 13; 15:30 Sub 15 y 17:15 Sub 17.